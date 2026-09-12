Σύνοδος BRICS στο Νέο Δελχί: Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή και συζητήσεις για την παγκόσμια τάξη

Οι ηγέτες της ομάδας κρατών BRICS, οι οποίοι πραγματοποιούν τη σύνοδό τους στο Νέο Δελχί, ζήτησαν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ένα ζήτημα που διχάζει τα μέλη του φόρουμ. Στην κοινή τους διακήρυξη, οι 11 χώρες μέλη εξέφρασαν την έντονη ανησυσία τους για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Η σύνοδος, που περιλαμβάνει ηγέτες από την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και το Ιράν, αποτελεί σημείο συνάντησης για συζητήσεις γύρω από κρίσιμα διεθνή ζητήματα και την παγκόσμια τάξη.

Οι εργασίες της συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχί

Η σύνοδος κορυφής των BRICS, στην οποία συμμετέχουν 11 χώρες μέλη, διεξάγεται στο Νέο Δελχί. Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, οι ηγέτες υιοθέτησαν ομόφωνα μια κοινή διακήρυξη, στην οποία εκφράζουν τις θέσεις τους για σημαντικά γεωπολιτικά θέματα. Η συνάντηση αυτή αποτελεί μια διήμερη εκδήλωση, όπου οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε ζητήματα που επηρεάζουν την παγκόσμια σταθερότητα και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των μελών.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναφέρθηκε στον «Παγκόσμιο Νότο», τονίζοντας ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων κρίσεων» αλλά «στην τελευταία γραμμή της λήψης αποφάσεων». Ο Μόντι κάλεσε σε αλλαγή αυτής της «πυραμιδικής δομής σε δομή εταιρικής σχέσης», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη εκπροσώπηση και επιρροή των χωρών του Παγκόσμιου Νότου στις διεθνείς αποφάσεις.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή

Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνόδου ήταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στην κοινή τους διακήρυξη, οι χώρες των BRICS εξέφρασαν «την έντονη ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εντάσεων» στην περιοχή. Οι ηγέτες, τηρώντας τις αντίστοιχες εθνικές τους θέσεις, προέτρεψαν τα εμπλεκόμενα μέρη σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Επιπλέον, ζήτησαν την «αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση». Αυτή η έκκληση για ψυχραιμία και αποκλιμάκωση αναδεικνύει την ανησυχία των κρατών BRICS για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή και την παγκόσμια σταθερότητα, παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους ως προς τις προσεγγίσεις.

Οι θέσεις Κίνας και Ιράν για την περιοχή

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, κατά την άφιξή του στην ινδική πρωτεύουσα, δήλωσε, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν εξυπηρετεί τα «κοινά συμφέροντα». Κάλεσε τις χώρες των BRICS να αντιταχθούν στις «παραβιάσεις» της κυριαρχίας και να εργαστούν για τη «διαφύλαξη της ειρήνης».

Από την πλευρά του, ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Μέση Ανατολή «δεν χρειάζεται χωροφύλακα», αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε, σε συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, ότι «την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της περιοχής μπορούν να τις εγγυηθούν μόνο οι βασικοί παράγοντες και οι χώρες που την απαρτίζουν».

Εμπορικές σχέσεις και κυρώσεις

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, αναδείχθηκε και το ζήτημα των εμπορικών σχέσεων με το Ιράν. Η Κίνα και η Ρωσία, αποφασισμένες να αντιταχθούν στην αμερικανική ηγεμονία, συνεχίζουν να συναλλάσσονται εμπορικά με το Ιράν, παρά τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή κυρώσεων. Αυτή η στάση υπογραμμίζει την προσπάθεια των δύο χωρών να διατηρήσουν την οικονομική τους συνεργασία ανεξάρτητα από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την πλευρά τους, ανέστειλαν τον Αύγουστο τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές τους συναλλαγές με την Τεχεράνη, αφού έγιναν στόχος ιρανικών πυραύλων. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο διάδοχος του θρόνου των ΗΑΕ, σεΐχης Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, συνομίλησαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής. Η συνάντηση αυτή ανακοινώθηκε μέσω της πλατφόρμας X από την πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία, η οποία δημοσίευσε και φωτογραφία των δύο ηγετών να κάθονται δίπλα-δίπλα.

Η παρουσία του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ

Η παρουσία του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχί αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της συνάντησης. Ο Κινέζος ηγέτης δεν είχε επισκεφθεί την Ινδία από το 2019, καθιστώντας αυτή την επίσκεψη ιδιαίτερα αξιοσημείωτη για τις διμερείς σχέσεις και την ευρύτερη δυναμική της ομάδας των BRICS.

Η συμμετοχή του Σι Τζινπίνγκ στις εργασίες της συνόδου ενισχύει το κύρος της διοργάνωσης και δίνει την ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των χωρών μελών, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις απαιτούν στενή συνεργασία και συντονισμό των θέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki