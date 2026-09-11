Ο Άρης ηττήθηκε από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Ο Άρης αντιμετώπισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 87-92. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, οι Θεσσαλονικείς άφησαν καλές εντυπώσεις, κόντραραν στα ίσα την ισχυρή ομάδα του Τελ Αβίβ και έδειξαν ότι χτίζουν μια καλή ομάδα. Αυτή ήταν η πρώτη αναμέτρηση για τον Άρη στο τουρνουά.

Έναρξη τουρνουά στην Κύπρο

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο. Στα αποκαλυπτήρια των «κίτρινων», όπως χαρακτηρίστηκε η αναμέτρηση, ο Άρης επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ότι βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Το παιχνίδι αποτέλεσε μια σημαντική δοκιμασία απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

Το δύσκολο ξεκίνημα και το προβάδισμα της Μακάμπι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, καταφέρνοντας να δημιουργήσει διαφορές στο πρώτο ημίχρονο. Αξιοποιώντας τη μεγάλη ευστοχία της πίσω από τα 6,75 μέτρα, η ισραηλινή ομάδα έφτασε να προηγείται ακόμη και με +15 πόντους έναντι του Άρη.

Στο πρώτο πεντάλεπτο, ο Άρης εμφάνισε χαρακτηριστικά μιας ομάδας υπό κατασκευή, με έλλειψη επικοινωνίας στο παρκέ, φτηνά λάθη, τέσσερα στον αριθμό, και εύκολα καλάθια για τη Μακάμπι στην επίθεση τρανζίσιον, διαμορφώνοντας το σκορ σε 5-15 στο 5ο λεπτό. Η διαφορά έφτασε στο +12, με 9-21, καθώς η Μακάμπι ήταν αποτελεσματική στα μακρινά σουτ που δημιούργησε. Ο Άρης απέκτησε καλύτερη ισορροπία στην άμυνα με την παρουσία παικτών στην πεντάδα οι οποίοι έχουν συνυπάρξει και στο παρελθόν, τρέχοντας ένα σερί 6-0. Θα μπορούσε να είχε μειώσει περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στο 15-21 στο 10ο λεπτό, αλλά ο Μήτρου Λονγκ αστόχησε σε λέι απ σε κατάσταση αιφνιδιασμού, καθώς και σε ένα εντελώς ελεύθερο σουτ τριών πόντων.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Άρης ξεκίνησε με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο ως δίδυμο στους ψηλούς και τον Λίντελ στο «3». Η εντυπωσιακή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Ρόμαν Σόρκιν ήταν ένα από τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Ι Τζέι Λίντελ έδωσαν επιθετικές λύσεις, ωστόσο η Μακάμπι διατήρησε την εξαιρετική επαφή της από μακρινή απόσταση, φτάνοντας στο 27-38 στο 15ο λεπτό. Ο Μπόνζι Κόλσον ήταν ο κύριος εκφραστής αυτής της ευστοχίας, έχοντας 8/15 προσπάθειες. Η διαφορά έφτασε στο +15, με 42-27, καθώς ο Άρης δεν έβαλε τα δικά του ελεύθερα σουτ και είχε πρόβλημα στην αντιμετώπιση του high low παιχνιδιού των Ισραηλινών. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με buzzer beater του Ίφε Λούντμπεργκ, διαμορφώνοντας το σκορ σε 37-50, με τη Μακάμπι να έχει 9/17 εύστοχα σουτ τριών πόντων.

Η αντεπίθεση του Άρη και η αμυντική βελτίωση

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βελτίωσε την άμυνά της, δείχνοντας ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Με ξεκάθαρη στόχευση τη βελτίωση της αμυντικής συμπεριφοράς, ο προπονητής χρησιμοποίησε ένα σχήμα με τρεις κοντούς, τους Ντιμιτρίεβιτς, Λονγκ και Μποχωρίδη, με τους Λίντελ και Ρόμπινσον-Ερλ στο δίδυμο των ψηλών στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους.

Βγάζοντας περισσότερη ενέργεια και χαλάζοντας τη δημιουργία της Μακάμπι, με τον Μποχωρίδη να αποτελεί πρόσωπο-κλειδί στην άμυνα και τον Ντιμιτρίεβιτς επιθετικά, ο Άρης αρχικά μείωσε το σκορ σε 49-57 στο 24ο λεπτό. Στη συνέχεια, με πρωταγωνιστές τους Ρόμπινσον-Ερλ, Ντιμιτρίεβιτς και Τολιόπουλο, πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα στα μέσα της τρίτης περιόδου. Από εκείνο το σημείο και μετά, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ. Ωστόσο, η Μακάμπι ήταν πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία, απέκτησε βραχεία κεφαλή και κράτησε την πρωτοπορία στο σκορ, παίρνοντας τελικά τη νίκη. Το ματς κρίθηκε στα τελευταία δύο λεπτά, όπου η Μακάμπι βρήκε τις λύσεις στο πρόσωπο του Μπρίσετ, δείχνοντας την εμπειρία της στη διαχείριση καταστάσεων που κρίνουν έναν αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Από πλευράς Άρη, οι Ρόμπινσον-Ερλ και Ντιμιτρίεβιτς ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ, πετυχαίνοντας από 15 πόντους ο καθένας. Ο Αμερικανός Ρόμπινσον-Ερλ πραγματοποίησε μάλιστα double-double, έχοντας και 15 ριμπάουντ. Ο Τολιόπουλος συνέβαλε επίσης σημαντικά στο επιθετικό σχέδιο των «κιτρινόμαυρων».

Στην αμυντική λειτουργία, ο Λευτέρης Μποχωρίδης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν αυτοί που έδεσαν την άμυνα, ειδικά στο σχήμα με τους τρεις κοντούς που χρησιμοποίησε ο Βασίλης Σπανούλης στο μεγαλύτερο διάστημα του δεύτερου μέρους. Η εντυπωσιακή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Ρόμαν Σόρκιν στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ήταν ένα από τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης. Από την πλευρά των νικητών, ο Μπόνζι Κόλσον ξεχώρισε με 26 πόντους και έξι ριμπάουντ.

Η συνέχεια για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:45 ώρα Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta