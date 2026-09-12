Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με τον Πούτιν στη G20, ενώ ρωσική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει σε ενεργειακή σύνοδο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα φιλοξενηθεί στο Μαϊάμι. Παράλληλα, ρωσική αντιπροσωπεία έχει ανακοινωθεί ότι θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Χιούστον. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται εν μέσω προηγούμενων αντιδράσεων για την παρουσία Ρώσων αξιωματούχων σε ανάλογες συναντήσεις.

Η δήλωση Ζελένσκι για συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την προθυμία του να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της G20. Η σύνοδος αυτή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι.

Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle, σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πούτιν τον Δεκέμβριο, εφόσον προσκληθούν και οι δύο ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ναι, ασφαλώς. Οφείλουμε να πάμε. Οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις».

Συμμετοχή ρωσικής αντιπροσωπείας σε ενεργειακή σύνοδο

Την ίδια χρονική περίοδο, εκπρόσωποι από τα ρωσικά υπουργεία Ενέργειας, Εξωτερικών και Φυσικών Πόρων έχουν προσκληθεί να λάβουν μέρος στη σύνοδο της G20 που αφορά την ενέργεια. Η σύνοδος αυτή θα λάβει χώρα την ερχόμενη εβδομάδα στο Χιούστον.

Η ρωσική διπλωματία ανακοίνωσε τη συμμετοχή αυτή, με τον Μαράτ Μπερντίεφ, πρεσβευτή αρμόδιο για την παρακολούθηση των θεματικών της G20, να επιβεβαιώνει μέσω Telegram ότι «Μια ρωσική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει από τις 14 ως τις 16 Σεπτεμβρίου στη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας στο πλαίσιο της αμερικανικής προεδρίας της #G20 στο Χιούστον». Ο Μπερντίεφ δεν διευκρίνισε τα ονόματα των Ρώσων συμμετεχόντων, αλλά ανέφερε ότι θα είναι «εκπρόσωποι του υπουργείου Ενέργειας, του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Φυσικών Πόρων».

Οι ρωσικές θέσεις για την ενέργεια

Στην ανακοίνωσή του, ο Μαράτ Μπερντίεφ υποστήριξε ότι «οι ρωσικές ιδέες σχετικά με τη μεταβλητότητα των ενεργειακών ισοζυγίων, την τεχνολογική ουδετερότητα, το ρόλο των ορυκτών καυσίμων γενικά, του φυσικού αερίου και της ειρηνικής χρήσης της ατομικής ενέργειας είναι όλο και πιο περιζήτητες».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση της Ρωσίας να παρουσιάσει τις δικές της προσεγγίσεις και λύσεις στα ζητήματα της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής κατά τη διάρκεια της συνόδου των υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον.

Προηγούμενες αντιδράσεις για ρωσική παρουσία

Η ανακοίνωση για τη ρωσική συμμετοχή στην ενεργειακή σύνοδο έρχεται μετά από προηγούμενη «δυσφορία» που είχε προκληθεί από την παρουσία του Ρώσου υπουργού Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ, σε σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G20. Η συνάντηση αυτή είχε λάβει χώρα στο Άσβιλ, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Καναδός ομόλογός του, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, είχε εκφράσει αυτή τη δυσφορία σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Σιλουάνοφ, ο οποίος θεωρείται συνήθως ανεπιθύμητο πρόσωπο για τις δυτικές χώρες που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας, είχε λάβει τη θέση του γύρω από το μεγάλο οβάλ τραπέζι, έπειτα από πρόσκληση της Ουάσινγκτον.

Διπλωματικές συνομιλίες και η θέση της Ουάσινγκτον

Στο περιθώριο της συνόδου στο Άσβιλ, ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ, είχε επίσης προσωπική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Σκοτ Μπέσεντ. Αυτή η συνάντηση προσέθεσε ένα επιπλέον επίπεδο στις διπλωματικές αλληλεπιδράσεις.

Ωστόσο, ο ευρωπαίος επίτροπος για την Οικονομία, Βάλντις Ντομπρόφσκις, είχε δηλώσει τότε ότι «Δεν είναι η στιγμή για να κανονικοποιηθεί η Ρωσία ή η παρουσία της Ρωσίας σε αυτό το είδος των συνόδων». Η Ουάσινγκτον είναι η φετινή διοργανώτρια σειράς συνόδων της G20, στην οποία συμμετέχουν οι μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Γαλλία. Η τελευταία μεγάλη συνάντηση, με συμμετοχή των αρχηγών κρατών, θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι.

Με πληροφορίες από: Enikos