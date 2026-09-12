Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην ανάκτηση διαγραμμένων δεδομένων, ενώ έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις στις αρχικές καταθέσεις των δύο ιατρών που διαχειρίζονταν το ιατρείο. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας και τα ανακτηθέντα στοιχεία

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε την προσπάθεια διαγραφής δεδομένων που εντοπίστηκε κατά την έρευνα. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, μέσω της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατάφεραν να ανακτήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Η κ. Δημογλίδου τόνισε τη μεγάλη σημασία των ανακτηθέντων δεδομένων για την πορεία της ανακριτικής διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών ήταν άμεση μετά την ενημέρωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αστυνομικά κλιμάκια μετέβησαν σε διάφορα σημεία που σχετίζονται με την υπόθεση, όπως το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο τραγουδιστής, την κατοικία του, αλλά και το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου συνέβη το κρίσιμο περιστατικό.

Οι πρακτικές του ενός εκ των ιατρών και οι καταγγελίες

Νέες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούσε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ένας από τους δύο ιατρούς, προκαλούν επιπλέον ερωτήματα. Σύμφωνα με μαρτυρία, ο ιατρός φέρεται να πρότεινε σε ασθενή που έπασχε από επιθετικό καρκίνο του μαστού, θεραπεία καθαρισμού εντέρου και λήψης περισσότερων από 50 βιταμινών την ημέρα, αντί των καθιερωμένων μορφών θεραπείας.

Για τις προτεινόμενες αυτές θεραπείες, ο ιατρός ζητούσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, τόσο για τη θεραπεία όσο και για την αγορά των βιταμινών. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παρουσιαζόταν σκεπτικός απέναντι στις παραδοσιακές θεραπείες και φέρεται να επαναλάμβανε στους ασθενείς του τη φράση «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ». Μάλιστα, περιγραφόταν ως «σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων».

Ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Σημαντικές αποκαλύψεις έκανε η Πολυτίμη Λεονάρδου, μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ που συνέταξε το πόρισμα για το ιατρείο. Η ίδια ανέφερε ότι η επιτροπή είχε ελέγξει το ιατρείο και το 2025. Στον πρόσφατο επανέλεγχο, που πραγματοποιήθηκε παρουσία των διωκτικών Αρχών, διαπιστώθηκε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.

Η κ. Λεονάρδου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Ιατρικός Σύλλογος «παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς» ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των εν λόγω μηχανημάτων, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα για τις διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης.

Ερωτήματα για τις θεραπείες αντιγήρανσης και τη «γκρίζα ζώνη»

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναδείξει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τις θεραπείες αντιγήρανσης και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα. Το γαλλικό περιοδικό Paris Match φιλοξένησε εκτενές άρθρο για την υπόθεση, τονίζοντας ότι ο 54χρονος τραγουδιστής, ένας «πραγματικός αστέρας της ελληνικής λαϊκής μουσικής», πέθανε από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί ιατρική πράξη που εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, όπως αυτοάνοσα νοσήματα, αλλά τα τελευταία χρόνια προωθείται και ως μέθοδος αντιγήρανσης. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει αναφερθεί σε μια «γκρίζα ζώνη» και έλλειψη σαφών κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ρύθμιση.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις των ιατρών

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, έχουν προκύψει αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο ιατρών που διαχειρίζονταν το ιδιωτικό ιατρείο. Αρχικά, οι ιατροί υποστήριξαν ότι ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να καταδεικνύουν ότι η θεραπεία είχε ήδη αρχίσει όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε.

Αυτές οι αντιφάσεις στις αρχικές δηλώσεις των ιατρών σε σχέση με τα ευρήματα της έρευνας αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης και την αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos