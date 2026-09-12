Η Σαουδική Αραβία αναστέλλει τη λειτουργία του αγωγού East-West εν μέσω περιφερειακών εντάσεων

Η Σαουδική Αραβία προχώρησε στην προληπτική αναστολή της λειτουργίας του αγωγού East-West, μία ημέρα μετά από επίθεση με drones που αποδόθηκε στο Ιράκ. Η απόφαση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή, επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τη στρατηγική κατάληψη ενός νησιού από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, γεγονός που προσθέτει νέα διάσταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις στην περιοχή.

Αναστολή λειτουργίας αγωγού East-West

Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει τη λειτουργία του αγωγού East-West ελήφθη ως προληπτικό μέτρο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την επίθεση με drones που σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα, με τις σαουδαραβικές αρχές να αποδίδουν την επίθεση σε drones που προήλθαν από το έδαφος του Ιράκ.

Ο αγωγός East-West, ο οποίος κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980, έχει στρατηγική σημασία για τη Σαουδική Αραβία, καθώς της επιτρέπει να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου. Η αναστολή της λειτουργίας του αφήνει μετέωρη την τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, προκαλώντας ανησυχία για τις διεθνείς τιμές.

Επιθέσεις drones και η αντίδραση του Ριάντ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Saudi Press Agency, ισχυρίστηκε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αρκετά drones που προήλθαν από το Ιράκ. Παρά την επίθεση, το βασίλειο ανέφερε ότι δεν θα προχωρήσει σε αντίποινα.

Σκοπός αυτής της στάσης, σύμφωνα με τη Σαουδική Αραβία, είναι να δοθεί στην ιρακινή κυβέρνηση «την ευκαιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα» σχετικά με το περιστατικό. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια για αποκλιμάκωση, παρά την σοβαρότητα της επίθεσης που έθεσε εκτός λειτουργίας έναν κρίσιμο ενεργειακό αγωγό.

Η κατάσταση στο Ιράκ

Σε απάντηση των εξελίξεων, ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι, ο οποίος είναι και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας. Η έρευνα αφορά τη διοίκηση επιχειρήσεων της επαρχίας Μαϊσάν, μετά τη διαπίστωση από τις αρχές ότι οι επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξαπολύθηκαν από σημείο στην περιοχή αυτή.

Ως άμεση συνέπεια των ευρημάτων, ο επικεφαλής της διοίκησης επιχειρήσεων της επαρχίας Μαϊσάν απομακρύνθηκε από τη θέση του. Αυτή η ενέργεια υποδηλώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ιρακινή κυβέρνηση τους ισχυρισμούς περί προέλευσης των επιθέσεων από το έδαφός της.

Οι Χούθι και η στρατηγική τους προέλαση

Παράλληλα με την αναστολή του αγωγού, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης κατέλαβαν ένα στρατηγικής σημασίας νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Η κίνηση αυτή ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν, όπως αναφέρεται, και εντείνει περαιτέρω τις περιφερειακές εντάσεις.

Η προέλαση των Χούθι σημειώνεται στην περιοχή των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Αυτή η εδαφική προέλαση είναι η σημαντικότερη που έχουν πραγματοποιήσει οι Χούθι εδώ και χρόνια. Η ενίσχυση της θέσης τους στην περιοχή ενδέχεται να συμβάλει στη στρατηγική του Ιράν για αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με απώτερο στόχο την άσκηση πίεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προηγούμενα περιστατικά και περιφερειακές εντάσεις

Οι πρόσφατες εξελίξεις έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων περιστατικών που έχουν πυροδοτήσει εντάσεις στην περιοχή. Τον Ιούλιο, η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Οι ενέργειες αυτές είχαν γίνει με την κατηγορία ότι οι πολιτοφυλακές ήταν υπεύθυνες για επιθέσεις με drones εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Οι εν λόγω επιθέσεις είχαν αρχικά αποδοθεί στους Χούθι. Ωστόσο, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους, οι Χούθι είχαν βοηθήσει τις ιρακινές πολιτοφυλακές στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιθέσεων. Αυτό υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των σχέσεων και των συμμαχιών στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos