Πανελλαδικές Εξετάσεις 2027: Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα από το υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε σήμερα, Παρασκευή, στην ανακοίνωση του αναλυτικού προγράμματος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2027. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 28 Μαΐου 2027 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και στις 29 Μαΐου 2027 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) αντίστοιχα.

Η έναρξη των εξετάσεων και τα πρώτα μαθήματα

Η «πρεμιέρα» των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ έχει οριστεί για την Παρασκευή 28 Μαΐου 2027. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων θα είναι, όπως είθισται, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 29 Μαΐου 2027. Το πρώτο μάθημα για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων θα είναι τα Νέα Ελληνικά.

Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Το αναλυτικό πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ συνεχίζεται τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2027. Την ημέρα αυτή, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά, τα οποία αφορούν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης, την ίδια ημέρα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στα Μαθηματικά, ενώ οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας θα εξεταστούν στη Βιολογία.

Η συνέχεια του προγράμματος για τους υποψηφίους των ΓΕΛ περιλαμβάνει την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2027. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Λατινικά. Παράλληλα, οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας θα εξεταστούν στη Χημεία, ενώ οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στην Πληροφορική.

Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΓΕΛ για τα βασικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027. Την τελευταία αυτή ημέρα, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στην Ιστορία για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας θα εξεταστούν στη Φυσική, ενώ οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στην Οικονομία.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων στα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, μετά την έναρξη με τα Νέα Ελληνικά στις 29 Μαΐου, το πρόγραμμα συνεχίζεται με την εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) την Τρίτη 1η Ιουνίου 2027. Αυτό το μάθημα αποτελεί ένα από τα βασικά για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

Μετά την εξέταση στα Μαθηματικά, θα ακολουθήσει η περίοδος των εξετάσεων στα μαθήματα ειδικότητας. Αυτές οι εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 3 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουνίου 2027. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα εξειδικευμένα μαθήματα που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους.

Ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες

Πέρα από τα γενικά και ειδικότητας μαθήματα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027 περιλαμβάνει και τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Αυτές οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε ένα χρονικό διάστημα που εκτείνεται από τις 14 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουνίου 2027.

Τέλος, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και των Πρακτικών Δοκιμασιών αφορά τους υποψηφίους τόσο των ΓΕΛ όσο και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Οι συγκεκριμένες δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Ιουνίου 2027.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos