Η τριχοειδοσκόπηση: Ένα πολύτιμο εργαλείο στη ρευματολογία

Μια απλή και χωρίς ακτινοβολία εξέταση, η οποία είναι ταυτόχρονα ανώδυνη και μη επεμβατική, μπορεί να αποκαλύψει αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα που ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Πρόκειται για την τριχοειδοσκόπηση, μια μέθοδο που εστιάζει στην παρατήρηση των πολύ μικρών αγγείων τα οποία βρίσκονται στη βάση των νυχιών, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την υγεία των αγγείων και των γύρω ιστών.

Τι είναι η τριχοειδοσκόπηση και πώς γίνεται

Η τριχοειδοσκόπηση αποτελεί μια ανώδυνη και μη επεμβατική εξέταση των πολύ μικρών αγγείων που βρίσκονται στη βάση των νυχιών. Για τη διενέργειά της, χρησιμοποιείται μια ειδική συσκευή μεγέθυνσης, γνωστή ως βιντεοτριχοειδοσκόπιο. Με τη βοήθεια αυτής της συσκευής, ο ρευματολόγος έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει τα συγκεκριμένα αγγεία με μεγάλη λεπτομέρεια και να διαπιστώσει εάν παρουσιάζουν φυσιολογική εικόνα ή εάν υπάρχουν μεταβολές.

Όπως εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλιας, Διευθυντής Ρευματολόγος του Metropolitan General και Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg Mainz, Γερμανία, οι μεταβολές αυτές μπορεί να σχετίζονται με ορισμένα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τον αριθμό, το μέγεθος και το σχήμα των μικρών αγγείων. Επίσης, ελέγχει την ύπαρξη τυχόν διατάσεων, την απώλεια τριχοειδών ή άλλες χαρακτηριστικές αλλοιώσεις που μπορεί να αφορούν τόσο τα αγγεία όσο και τους γύρω ιστούς.

Η σημασία της στη διερεύνηση του φαινομένου Raynaud

Η συχνότερη και πλέον σημαντική ένδειξη για τη διενέργεια τριχοειδοσκόπησης είναι η διερεύνηση του φαινομένου Raynaud. Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία ένα ή περισσότερα δάκτυλα αλλάζουν χρώμα, συνήθως ως αντίδραση στο κρύο. Αυτή η αλλαγή χρώματος μπορεί αρχικά να τα κάνει να γίνουν λευκά ή μπλε και στη συνέχεια να αποκτήσουν κόκκινη απόχρωση.

Παράλληλα με τις χρωματικές αλλαγές, ορισμένοι ασθενείς που βιώνουν το φαινόμενο Raynaud μπορεί να αισθάνονται μούδιασμα, πόνο ή κάψιμο στα προσβεβλημένα δάκτυλα. Η τριχοειδοσκόπηση προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση της φύσης του φαινομένου Raynaud, καθιστώντας την ένα κρίσιμο εργαλείο για τον ρευματολόγο.

Διάκριση μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς Raynaud

Σε πολλούς ανθρώπους, το φαινόμενο Raynaud εκδηλώνεται ως πρωτοπαθές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα που να το προκαλεί. Σε άλλους όμως, το Raynaud μπορεί να αποτελέσει μία από τις πρώτες εκδηλώσεις ενός συστηματικού αυτοάνοσου ρευματικού νοσήματος. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της τριχοειδοσκόπησης, καθώς μπορεί να προσφέρει καθοριστικές πληροφορίες.

Η εξέταση αυτή μπορεί να βοηθήσει τον ρευματολόγο να εκτιμήσει εάν το φαινόμενο Raynaud είναι πιθανότερο να αποτελεί μία μεμονωμένη κατάσταση ή εάν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για την πιθανή ύπαρξη ενός υποκείμενου αυτοάνοσου νοσήματος. Επιπλέον, όπως σημειώνει ο ειδικός, κ. Τριανταφύλλιας, σε ασθενείς που έχουν ήδη διαγνωστεί με κάποιο νόσημα, η τριχοειδοσκόπηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της κατάστασης των μικρών αγγείων με την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας μια διαχρονική εικόνα της εξέλιξης.

Καίρια συμβολή στη συστηματική σκλήρυνση

Η συμβολή της τριχοειδοσκόπησης είναι εξαιρετικά σημαντική και στη συστηματική σκλήρυνση, η οποία είναι επίσης γνωστή ως σκληρόδερμα. Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα που μπορεί να προσβάλλει το δέρμα, τα αγγεία και, σε ορισμένους ασθενείς, ακόμη και εσωτερικά όργανα. Η προσβολή των μικρών αγγείων αποτελεί ένα βασικό και χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της νόσου, παίζοντας κεντρικό ρόλο στην παθογένειά της.

Χάρη στην τριχοειδοσκόπηση, χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στα μικρά αγγεία μπορούν να εμφανιστούν και να εντοπιστούν ήδη από τα πρώιμα στάδια της συστηματικής σκλήρυνσης. Αυτό καθιστά την εξέταση ένα πολύτιμο διαγνωστικό και παρακολουθητικό εργαλείο για τους ρευματολόγους, συμβάλλοντας στην έγκαιρη αναγνώριση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της νόζου, καθώς επιτρέπει την παρακολούθηση των αγγειακών αλλαγών.

Με πληροφορίες από: Topontiki