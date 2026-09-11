Η κρίση της Θέουτα πιέζει την κυβέρνηση Σάντσεθ εν μέσω αποκαλύψεων για τις υπηρεσίες πληροφοριών

Η κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη κρίση που προέκυψε από την αιφνίδια εισροή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Παρά την ταχεία αποχώρηση της πλειονότητας, χιλιάδες παραμένουν στον μικρό ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, ζώντας συχνά υπό επισφαλείς συνθήκες. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις, ασκώντας παράλληλα πίεση στην κυβέρνηση λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Η κρίση και οι επιπτώσεις της στη Θέουτα

Η ξαφνική εισροή περισσότερων από 70.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, που σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου, έχει δημιουργήσει μια περίπλοκη κατάσταση. Αν και η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων αποχώρησε γρήγορα από την περιοχή, χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα.

Οι συνθήκες διαβίωσης για τους χιλιάδες που παραμένουν είναι συχνά επισφαλείς, προκαλώντας την οργή ορισμένων κατοίκων. Η δυσαρέσκεια αυτή εκδηλώνεται σχεδόν καθημερινά μέσα από διαδηλώσεις, οι οποίες ορισμένες φορές κλιμακώνονται σε σύντομες εξάρσεις βίας. Ο Χάιμε Φέρι Ντουρά, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, επεσήμανε ότι μια τέτοια κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί άμεσα και «φθείρει» την κυβέρνηση.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για διαχείριση

Αντιμέτωπη με την κατάσταση, η ισπανική κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες να επιταχύνει τον ρυθμό των απελάσεων. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και απαιτητική, καθώς πρέπει να ταυτοποιηθεί κάθε μετανάστης ξεχωριστά. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν δικαιούται να ζητήσει άσυλο ή αν πρέπει να επιστραφεί στο Μαρόκο.

Επιπλέον, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι χρήζουν ειδικής προστασίας, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τη διαχείριση της κατάστασης. Ο Αντόν Λοσάδα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση «χρειάστηκε έναν αιώνα για να κινητοποιήσει τους απαραίτητους έκτακτους πόρους» για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η δημόσια συζήτηση και οι αποκαλύψεις

Η κρίση της Θέουτα έχει πυροδοτήσει μια ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια συζήτηση, η οποία διεξάγεται και στα μέσα ενημέρωσης. Δύο βασικά ερωτήματα κυριαρχούν: αν η κυβέρνηση είχε λάβει προειδοποίηση για το τι επρόκειτο να συμβεί και ποιος ήταν ο ρόλος του Μαρόκου σε αυτή την κρίση.

Σε μια προσπάθεια να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, η κυβέρνηση προχώρησε την Τετάρτη στον αποχαρακτηρισμό 40 εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά αφορούν επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών ή των δυνάμεων της τάξης, καθώς και αποστολές σε κυβερνητικούς παραλήπτες, αμέσως πριν και μετά το ξέσπασμα της κρίσης.

Οι προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών

Ο σκοπός του αποχαρακτηρισμού των εγγράφων, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει ο Πέδρο Σάντσεθ, ήταν να αποδειχθεί ότι κανείς δεν είχε προβλέψει το εύρος της κατάστασης που τελικά εκτυλίχθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών δημοσιοποίησε μια έκθεση της 29ης Ιουλίου.

Η έκθεση αυτή ανέφερε την ύπαρξη «καλεσμάτων» για είσοδο στη Θέουτα σε ομάδες στο Facebook, μία εκ των οποίων αριθμούσε «περισσότερα από 160.000 μέλη». Ωστόσο, πηγή του οργανισμού, σε μια σπάνια ανακοίνωση που διανεμήθηκε στον Τύπο, παραδέχθηκε ότι «δεν είχε προβλέψει το εύρος και τη φύση αυτού που έλαβε τελικά χώρα».

Αντιδράσεις και πολιτικές πιέσεις

Μετά τη δημοσίευση των εγγράφων, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επανέλαβε ότι «κανείς δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει τη μεταναστευτική κρίση». Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση είδε στα ίδια έγγραφα, για μία ακόμη φορά, την απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη τις προειδοποιήσεις που υπήρχαν.

Η κρίση αυτή αποτελεί «θείο δώρο» για τη δεξιά αντιπολίτευση και κυρίως την ακροδεξιά, εν όψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Η παρατεταμένη αδυναμία της κυβέρνησης να ξεπεράσει την κατάσταση, ενισχύει την πολιτική πίεση που δέχεται ο Πέδρο Σάντσεθ και το κόμμα του.

Με πληροφορίες από: Topontiki