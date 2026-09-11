Εκτροχιασμός τρένου στη βόρεια Γαλλία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν εκτροχιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στη βόρεια Γαλλία, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ, στη διοικητική περιφέρεια Seine-Maritime. Στο τρένο επέβαιναν περίπου 180 επιβάτες, όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό, ενώ ισχυρές δυνάμες διάσωσης έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Ο εκτροχιασμός και οι πρώτες πληροφορίες

Ο εκτροχιασμός της επιβατικής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε περίπου στις 19:45 το βράδυ της Παρασκευής. Το τρένο, το οποίο εκτελούσε τακτικό δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Καέν, βγήκε από τις ράγες του στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στις κοινότητες Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ. Αυτή η περιοχή ανήκει στη διοικητική περιφέρεια Seine-Maritime, στη βόρεια Γαλλία.

Σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα του ατυχήματος. Ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, επιβεβαίωσε ότι στο τρένο επέβαιναν περίπου 180 επιβάτες τη στιγμή του εκτροχιασμού. Η είδηση κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών διάσωσης

Μετά τον εκτροχιασμό, κινητοποιήθηκαν άμεσα πολλές υπηρεσίες διάσωσης και ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν σωστικά συνεργεία με σκοπό να βοηθήσουν τα θύματα και να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στην αμαξοστοιχία. Η παροχή βοήθειας στους τραυματίες αποτέλεσε την πρώτη προτεραιότητα των διασωστών.

Τον συντονισμό των υπηρεσιών διάσωσης ανέλαβε ο νομάρχης της περιοχής, ο οποίος ενεργοποίησε και το σχέδιο ORSEC. Το συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμόζεται σε περιστατικά που αναμένεται να έχουν μεγάλο αριθμό θυμάτων, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετώπισαν οι αρχές στη βόρεια Γαλλία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβαινόντων και στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Επιπτώσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Ο εκτροχιασμός της επιβατικής αμαξοστοιχίας είχε άμεσες επιπτώσεις και στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής. Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι, μέσω της κρατικής εταιρείας SNCF, ανακοίνωσαν την αναστολή των δρομολογίων σε συγκεκριμένες διαδρομές. Συγκεκριμένα, δεν εκτελούνται πλέον τα δρομολόγια μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Καέν, καθώς και αυτά που συνδέουν την Καέν με τη Χάβρη.

Η αναστολή των δρομολογίων κρίθηκε απαραίτητη λόγω του ατυχήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης στην περιοχή του εκτροχιασμού. Η απόφαση αυτή επηρέασε τους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες γραμμές, με την SNCF να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η κατάσταση των τραυματιών και οι ενέργειες διάσωσης

Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τρένου. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των σωστικών συνεργείων, εργάστηκαν εντατικά για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που επλήγησαν. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών ήταν καθοριστική για τη διαχείριση της κατάστασης και την περίθαλψη των τραυματιών.

Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών από την αμαξοστοιχία και τη μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία. Παράλληλα, οι ιατρικές ομάδες που έσπευσαν στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, αξιολογώντας την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και φροντίζοντας για την περαιτέρω μεταφορά τους, όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos