Εκτροχιάστηκε τρένο με 180 επιβάτες στη Γαλλία: Είκοσι τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία μετά τον εκτροχιασμό περιφερειακού τρένου που μετέφερε 180 επιβάτες. Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, κατά τη διέλευση της αμαξοστοιχίας από την περιοχή της Κλεόν, στη Νορμανδία. Από τον εκτροχιασμό, περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ τέσσερα βαγόνια βγήκαν από τις ράγες και ένα εξ αυτών ανατράπηκε, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών διάσωσης.

Το χρονικό του εκτροχιασμού

Το ατύχημα συνέβη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 19:30 με 19:45 το βράδυ, σε μια περιφερειακή σιδηροδρομική γραμμή της Γαλλίας. Η επιβατική αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο από την πόλη της Ρουέν με προορισμό την Καέν, μεταφέροντας συνολικά 180 επιβάτες.

Κατά τη διέλευσή του από την περιοχή των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή της Σεν-Μαριτίμ στη Νορμανδία, το τρένο βγήκε από τις ράγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερα βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν, με ένα από αυτά να ανατρέπεται πλήρως, δημιουργώντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο απολογισμός των τραυματιών και η κινητοποίηση

Ο προσωρινός απολογισμός του περιστατικού κάνει λόγο για περίπου 20 τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς από τον εκτροχιασμό, γεγονός που αποτελεί μια θετική εξέλιξη μέσα στην τραγική κατάσταση.

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός στις γαλλικές αρχές και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων σωστικών συνεργείων και ιατρικού προσωπικού. Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X και δήλωσε ότι ο νομάρχης μεταβαίνει στην περιοχή για να συντονίσει αποτελεσματικά όλες τις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Οι συνθήκες του ατυχήματος και οι έρευνες

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, μία αστυνομική πηγή ανέφερε στο BFMTV ότι πριν από τον εκτροχιασμό, το τρένο φέρεται να συγκρούστηκε με ένα άγνωστο αντικείμενο. Αυτό το στοιχείο εξετάζεται ως πιθανή αιτία ή παράγοντας που συνέβαλε στην εκτροχίαση των βαγονιών.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη, να εξακριβώσουν όλα τα δεδομένα σχετικά με τη σύγκρουση και τον εκτροχιασμό της επιβατικής αμαξοστοιχίας και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του σοβαρού σιδηροδρομικού ατυχήματος.

Προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Ως άμεση και αναπόφευκτη συνέπεια του εκτροχιασμού, οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανακοίνωσαν την πλήρη διακοπή των δρομολογίων σε συγκεκριμένες γραμμές. Συγκεκριμένα, δεν εκτελούνται πλέον οι σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Καέν, οι οποίες αποτελούσαν και την αφετηρία και τον προορισμό του εκτροχιασθέντος τρένου.

Επιπλέον, επηρεάστηκαν και τα δρομολόγια που συνδέουν την Καέν με την πόλη της Χάβρης, δημιουργώντας περαιτέρω αναστάτωση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η διακοπή αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την κίνηση των επιβατών στην ευρύτερη περιοχή της Νορμανδίας μέχρι νεοτέρας, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης της γραμμής βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Reader