Σαουδική Αραβία: Προσωρινό κλείσιμο αγωγού πετρελαίου μετά από επιθέσεις

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2026, σε ανακοίνωση σχετικά με το προσωρινό κλείσιμο του αγωγού μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής – Δύσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς ο αγωγός έγινε στόχος πολλών επιθέσεων σε δύο διαφορετικές περιοχές της χώρας. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Επιθέσεις σε Ριάντ και Μεδίνα

Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής – Δύσης, μια κρίσιμη υποδομή για τη μεταφορά ενέργειας στη Σαουδική Αραβία, έγινε στόχος πολλαπλών επιθέσεων. Τα χτυπήματα αυτά σημειώθηκαν σε δύο σημαντικές περιοχές της χώρας: στην ευρύτερη περιοχή του Ριάντ, την πρωτεύουσα, καθώς και στην ιερή πόλη της Μεδίνας. Οι πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Ενέργειας υπογραμμίζουν τον συντονισμένο χαρακτήρα των επιθέσεων, χωρίς ωστόσο να παρέχονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τους δράστες ή τον τρόπο εκδήλωσής τους.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία επικαλούνται μία πηγή εντός του υπουργείου Ενέργειας, οι επιθέσεις αυτές είχαν ως άμεση συνέπεια τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων. Οι τραυματίες χρειάστηκαν άμεση ιατρική περίθαλψη και μεταφέρθηκαν για την παροχή των απαραίτητων φροντίδων. Δεν αναφέρθηκε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών ούτε η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Η επίσημη ανακοίνωση και το χρονοδιάγραμμα

Η επίσημη ανακοίνωση για το προσωρινό κλείσιμο του αγωγού μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής – Δύσης εκδόθηκε από το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η ανακοίνωση αυτή αφορούσε το γεγονός ότι ο αγωγός είχε γίνει στόχος επιθέσεων, κάτι που οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας του για λόγους ασφαλείας και εκτίμησης των ζημιών.

Μία από τις πηγές ενημέρωσης αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι επιθέσεις στον αγωγό έλαβαν χώρα την Πέμπτη, δηλαδή μία ημέρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου. Η απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο ελήφθη άμεσα μετά τα περιστατικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να διερευνηθεί η κατάσταση της υποδομής.

Ο στρατηγικός αγωγός Petroline

Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής – Δύσης, γνωστός και ως Petroline, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και μεγαλύτερες υποδομές μεταφοράς πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία. Η διαδρομή του είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς διασχίζει τη χώρα από τον Περσικό Κόλπο έως την Ερυθρά Θάλασσα. Συγκεκριμένα, ο αγωγός συνδέει την πόλη της Τζουμπάιλ, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού Κόλπου, με την πόλη της Γιανμπού, η οποία είναι χτισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή η διαδρομή επιτρέπει την αποτελεσματική μεταφορά πετρελαίου σε διεθνείς αγορές.

Η ικανότητα του αγωγού να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου τον καθιστά ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή υποδομή της Σαουδικής Αραβίας. Το προσωρινό κλείσιμό του, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, αποτελεί ένα γεγονός που επηρεάζει τη διανομή και την εξαγωγή πετρελαίου από τη χώρα.

Προηγούμενο περιστατικό με επίθεση drone

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής – Δύσης γίνεται στόχος επιθέσεων. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, ο αγωγός είχε επίσης κλείσει προσωρινά, έπειτα από ένα παρόμοιο περιστατικό. Εκείνη τη φορά, η αιτία της αναστολής της λειτουργίας του ήταν μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση drone, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Παρά το περιστατικό του Απριλίου, η λειτουργία του αγωγού και η πλήρης παραγωγική του ικανότητα είχαν αποκατασταθεί πλήρως μέσα σε λίγες ημέρες. Οι αρχές είχαν τότε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την επανεκκίνηση της μεταφοράς πετρελαίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr