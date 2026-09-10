Ο καιρός αλλάζει σε φθινοπωρινό στυλ από το Σάββατο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Ο Σεπτέμβριος, στις αρχές του, έδινε την αίσθηση του Αυγούστου όσον αφορά τις θερμοκρασίες, ωστόσο φαίνεται πως το φθινόπωρο αρχίζει να κάνει δειλά την εμφάνισή του. Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του, αναφέρεται σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε δύο εποχές, προαναγγέλλοντας σημαντική αλλαγή του καιρού και στην Ελλάδα.

Η Ευρώπη σε δύο εποχές

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η δυτική και η βόρεια Ευρώπη παρουσιάζουν ήδη έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά. Εκεί επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και περάσματα μετώπων, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εποχής.

Αντίθετα, στην ανατολική και τη νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι συνθήκες εξακολουθούν να θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι. Αυτή η διαχωριστική γραμμή στον καιρό της ηπείρου είναι εμφανής τις τελευταίες ημέρες.

Ο χάρτης των βαρομετρικών χαμηλών

Την τρέχουσα εικόνα του καιρού στην Ευρώπη αποτυπώνει με σαφήνεια ένας χαρακτηριστικός χάρτης επιφανείας, ο οποίος απεικονίζει τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα που τα συνοδεύουν. Αυτός ο «ξεχασμένος» για κάποιους χάρτης αναδεικνύει μια εκτεταμένη ζώνη διαταραχών.

Η ζώνη αυτή εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τη βορειοδυτική Αφρική και χωρίζει ουσιαστικά την ήπειρο σε δύο διαφορετικές εποχές. Έτσι, επιβεβαιώνεται η εικόνα όπου η δυτική και βόρεια Ευρώπη βιώνει ήδη φθινοπωρινές συνθήκες, ενώ η ανατολική και νότια, μαζί με την Ελλάδα, διατηρεί ακόμη καλοκαιρινό σκηνικό.

Η μεταβολή του καιρού στην Ελλάδα

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει και για τη χώρα μας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα αρχίσει να μεταβάλλεται, αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και καταιγίδες.

Το διήμερο της Κυριακής 13 και της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν. Θα επηρεάσουν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φέρνοντας πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr