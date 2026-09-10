Συλλήψεις γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία στην υπόθεση

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η είδηση του οποίου προκάλεσε θλίψη. Δύο γιατροί συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο σε ιατρεία όσο και σε οικίες.

Οι συλλήψεις και οι έρευνες των αρχών

Οι προσαγωγές των δύο γιατρών μετατράπηκαν σε συλλήψεις την Πέμπτη (10/9), μετά από εκτεταμένες έρευνες που διεξήγαγαν οι αρχές. Οι έρευνες αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο στο ιατρείο όπου φέρεται να έλαβε χώρα το περιστατικό, όσο και στις κατοικίες των εμπλεκομένων γιατρών.

Κατά την αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις της κλινικής, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν στα χέρια τους σημαντικό αποδεικτικό υλικό. Το υλικό αυτό περιλαμβανόταν σε τέσσερις ογκώδεις φακέλους και μία ειδική σακούλα συλλογής πειστηρίων. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν άμεσα με υπηρεσιακά οχήματα που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έξω από την είσοδο της κλινικής.

Έρευνα στην οικία του θανόντος και αναβολή νεκροψίας

Παράλληλα με τις έρευνες στα ιατρεία και τις οικίες των γιατρών, οι αρχές συνέχισαν τις ενέργειές τους και στο σπίτι του θανόντος, ο οποίος αναφέρεται ως γνωστός τραγουδιστής. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα, ενώ στο σημείο βρέθηκε και η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επιπλέον, η προγραμματισμένη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αρχικά είχε οριστεί για το μεσημέρι της Πέμπτης, μετατέθηκε. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τελικά το πρωί της Παρασκευής (11/09). Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του θανόντος, με σκοπό τον διορισμό τεχνικού συμβούλου. Ο τεχνικός σύμβουλος θα παραστεί στη διαδικασία, προκειμένου να συμβάλει στη διευκρίνιση των ακριβών αιτιών του θανάτου.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο

Νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φέρνουν στο προσκήνιο τη λειτουργία ενός μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα, το μηχάνημα αυτό βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγμή που οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο του περιστατικού.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο και αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας. Οι αρχές θα πρέπει να διαπιστώσουν με ακρίβεια εάν η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη συνέβη πριν ή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Ευρήματα του Ιατρικού Συλλόγου και προηγούμενοι έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών νωρίτερα την ίδια ημέρα, την Πέμπτη (10/09), εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τα μηχανήματα αυτά απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, στα οποία συστεγάζονταν ένας παθολόγος και ένας ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα. Οι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 2024 και 2025. Ωστόσο, κατά τον χρόνο των επιτόπιων αυτών ελέγχων, δεν είχε διαπιστωθεί η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στους χώρους των ιατρείων.

Με πληροφορίες από: Reader