Σκληρή κριτική Τσελίκ στην Ελλάδα για τη συμμαχία με το Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αφορμή για τις δηλώσεις του Τούρκου αξιωματούχου ήταν η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ο Τσελίκ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, κατηγορώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι επιδιώκει να βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ενώ υποστήριξε ότι η προσέγγιση της Αθήνας είναι «κενή και αβάσιμη» και μπορεί να προκαλέσει «μεγάλη ζημιά» στην ίδια την Ελλάδα.

Κατηγορίες για «περικύκλωση» της Τουρκίας

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ομέρ Τσελίκ υποστήριξε ότι η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να «περικυκλώσει» την Τουρκία. Αυτή η προσπάθεια, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του AKP, επιχειρείται μέσω «ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών» ή ακόμη και με την παραχώρηση «ορισμένων διαδικασιών της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ».

Ο Τσελίκ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη προσέγγιση ως «εντελώς κενή και αβάσιμη». Πρόσθεσε μάλιστα ότι μια τέτοια στάση, πέρα από το ότι είναι αβάσιμη, «θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα», υπογραμμίζοντας τις αρνητικές συνέπειες που προβλέπει για την ελληνική πλευρά.

Σκληρή κριτική κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Οι επικρίσεις του Ομέρ Τσελίκ στράφηκαν με ιδιαίτερη ένταση προσωπικά κατά του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο εκπρόσωπος του AKP κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι επιδεικνύει «ιδιαίτερη προθυμία» και καταβάλλει «ξεχωριστή προσπάθεια» προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Νετανιάχου, ή να υποστηρίζει την «ισραηλινή επιθετικότητα».

Σύμφωνα με τον Τούρκο αξιωματούχο, αυτή η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού «δεν είναι θετικό ούτε για τον ελληνικό λαό». Ο Τσελίκ συνέδεσε τη συγκεκριμένη προσέγγιση με ζητήματα νομιμότητας, δηλώνοντας ότι όποιος «πιστεύει στη νόμιμη πολιτική και σε έναν νόμιμο κόσμο» δεν θα έπρεπε να υιοθετεί μια τέτοια στάση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.

Βαριοί χαρακτηρισμοί για τον Νετανιάχου και «αδυναμίες» της ελληνικής πολιτικής

Στο πλαίσιο της έντονης κριτικής του, ο Ομέρ Τσελίκ προχώρησε σε βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως «ναζί», μια δήλωση που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην τοποθέτησή του.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε ότι η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ καταδεικνύει, κατά την άποψή του, «σοβαρές αδυναμίες στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια ευρύτερη κριτική για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την αντίληψή της για τις διεθνείς ισορροπίες.

Η ισχύς της Τουρκίας και οι προειδοποιήσεις

Ο Ομέρ Τσελίκ δεν παρέλειψε να στείλει και ένα σαφές μήνυμα σχετικά με την ισχύ της Τουρκίας. Υποστήριξε ότι η χώρα του διαθέτει «ισχυρή θέση τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στο πεδίο», τονίζοντας την ικανότητα της Άγκυρας να δραστηριοποιείται αποτελεσματικά σε διαφορετικά επίπεδα.

Ο Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η ισχύς της Τουρκίας, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημία». Με αυτή τη δήλωση, ο Τσελίκ προειδοποίησε έμμεσα για τις συνέπειες των συμμαχιών που θεωρεί ότι στρέφονται κατά της Τουρκίας και μπορούν να της προκαλέσουν βλάβη.

Κάλεσμα σε διάλογο με «σοφία, πολιτική φρόνηση και κοινή λογική»

Παρά τις σκληρές επικρίσεις και τις προειδοποιήσεις, ο εκπρόσωπος του AKP επέμεινε στην ανάγκη για διάλογο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Ο Ομέρ Τσελίκ κάλεσε την ελληνική πλευρά να κινηθεί, όπως είπε, με «σοφία, πολιτική φρόνηση και κοινή λογική» στις σχέσεις της με την Τουρκία.

Αυτή η έκκληση για διάλογο, η οποία διατυπώθηκε μετά από μια σειρά έντονων δηλώσεων, υποδηλώνει την επιθυμία της τουρκικής πλευράς για επικοινωνία και επίλυση των διαφορών, παρά τις υφιστάμενες εντάσεις και τις διαφωνίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και περιφερειακών συμμαχιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki