Η κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής και οι απαντήσεις της Άγκυρας

Η τουρκική επιθετική ρητορική έναντι της Ελλάδας παρουσιάζει νέα κλιμάκωση, συνδυάζοντας την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος στο πεδίο της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» με την ανακύκλωση εμπρηστικών ιστορικών αιτιάσεων. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε μια συμβολική ανάρτηση με την «ημισέληνο στο μπλε», ενώ το υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε μια προκλητική ανάρτηση με αφορμή ιστορικά γεγονότα. Αυτές οι ενέργειες έρχονται σε συνέχεια δηλώσεων του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με την ετοιμότητα της Αθήνας να παρέμβει αν παραστεί ανάγκη.

Η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε μια συμβολική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X. Η ανάρτηση αυτή, που δημοσιεύτηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2026, χαρακτηρίστηκε από το En Son Haber ως «φωτογραφία της ημέρας». Η εικόνα που δημοσιεύτηκε απεικόνιζε την ημισέληνο και το αστέρι αποτυπωμένα στη θάλασσα, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η λεζάντα που συνόδευε την εικόνα ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική, αναφέροντας: «Η Ημισέληνος και το Αστέρι κεντημένα στο μπλε!». Η συγκεκριμένη δημοσίευση, σύμφωνα με την En Son Haber, ερμηνεύεται ως ευθεία απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη. Μέσω αυτής της ανάρτησης, η Άγκυρα επιδιώκει να επιδείξει την ισχύ της και να τονίσει την παρουσία της στο πεδίο της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

Οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών

Η τουρκική ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων που είχε κάνει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, είχε αναφερθεί στην ετοιμότητα της Αθήνας να παρέμβει, αν παραστεί ανάγκη. Οι δηλώσεις του υπογράμμισαν την πλήρη προετοιμασία της Ελλάδας απέναντι σε οποιαδήποτε πιθανή ένταση ή αύξηση της πίεσης στην περιοχή.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο». Οι τοποθετήσεις αυτές από την Αθήνα φανερώνουν την αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση, κάτι που φαίνεται να αποτέλεσε το έναυσμα για τις τουρκικές αντιδράσεις.

Η τουρκική επίδειξη ισχύος και η «Γαλάζια Πατρίδα»

Το δημοσίευμα της En Son Haber, πέραν της ερμηνείας της ανάρτησης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σχολίασε και την γενικότερη στάση της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Τουρκία «επιδεικνύει την ισχύ της με εγχώρια παραγόμενα όπλα». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την έμφαση που δίνει η Άγκυρα στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής της βιομηχανίας, προβάλλοντας την ως μέσο ενίσχυσης της στρατιωτικής της παρουσίας και επιρροής στην περιοχή.

Παράλληλα, το τουρκικό μέσο προειδοποίησε ότι η Άγκυρα είναι πλήρως προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, προκειμένου να προστατεύσει τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα». Η ρητορική αυτή, η οποία συνδυάζει την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, εντείνει την πίεση και συμβάλλει στην κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η προκλητική ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

Πέρα από την ενέργεια του υπουργείου Άμυνας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε, χθες Τετάρτη, σε μια επιπλέον προκλητική ανάρτηση. Η ανάρτηση αυτή έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 104 ετών από την 9η Σεπτεμβρίου 1922, μια ημερομηνία με ιδιαίτερη σημασία για την Τουρκία.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία τιμάται από την Άγκυρα ως η «Απελευθέρωση της Σμύρνης» και θεωρείται κομβικό ορόσημο του «Τουρκικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας». Με αυτή την ανάρτηση, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακυκλώνει εμπρηστικές ιστορικές αιτιάσεις, εντάσσοντας τες στη σύγχρονη διπλωματική ρητορική και συμβάλλοντας στην περαιτέρω κλιμάκωση της επιθετικής στάσης έναντι της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Enikos