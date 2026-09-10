Συναγερμός για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς η τιμή του πλησιάζει επικίνδυνα τα 2 ευρώ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η τιμή του πλησιάζει επικίνδυνα τα 2 ευρώ το λίτρο για τα νοικοκυριά. Με την τιμή του Brent να έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης στην αγορά ξεπερνά ήδη τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Η επίσημη έναρξη της περιόδου διάθεσης έχει οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου, δημιουργώντας πίεση για το οικονομικό επιτελείο.

Η εκτίναξη των τιμών και ο κίνδυνος για τα νοικοκυριά

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανατρέψει τους αρχικούς υπολογισμούς μέσα σε λίγες εβδομάδες, με αποτέλεσμα να χτυπάει «καμπανάκι» για το κόστος της θέρμανσης. Εάν η σημερινή εικόνα διατηρηθεί, τα νοικοκυριά κινδυνεύουν να δουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να φτάνει τα 2 ευρώ το λίτρο τον Οκτώβριο. Αυτό μεταφράζεται σε έναν ακόμη βαρύ λογαριασμό για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς ο χειμώνας πλησιάζει.

Το Brent, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τιμές, έχει επανέλθει πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Υπό αυτές τις συνθήκες, η τιμή με την οποία θα έβγαινε σήμερα στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο χρόνος πιέζει, καθώς στις 15 Οκτωβρίου ανοίγει επίσημα η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Σύγκριση με την περσινή περίοδο

Η σύγκριση των φετινών εκτιμήσεων με την περσινή περίοδο διάθεσης αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Πέρυσι τον Οκτώβριο, η εκκίνηση της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είχε γίνει κοντά στα 1,10 ευρώ το λίτρο. Φέτος, εάν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές δεν αλλάξουν δραστικά, η τιμή μπορεί να είναι έως και 80 λεπτά ακριβότερη ανά λίτρο.

Για μια μέση παραγγελία 1.000 λίτρων, αυτή η διαφορά μεταφράζεται σε μια επιβάρυνση που μπορεί να προσεγγίσει τα 800 ευρώ για τους καταναλωτές. Η τρέχουσα εκτιμώμενη τιμή είναι μάλιστα υψηλότερη και από τα επίπεδα του περασμένου Απριλίου, όταν η προηγούμενη περίοδος έκλεισε με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να κυμαίνεται κοντά στα 1,80 ευρώ το λίτρο.

Οι κινήσεις του οικονομικού επιτελείου

Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου παρακολουθούνται πλέον καθημερινά από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η νέα έκρηξη των τιμών έχει θέσει το οικονομικό επιτελείο μπροστά στο δίλημμα της λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πολίτες. Το πρώτο μέτρο που εξετάζεται σοβαρά είναι η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και για τον μήνα Οκτώβριο.

Ωστόσο, όσο η τιμή του πετρελαίου παραμένει σε τριψήφια επίπεδα, δηλαδή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τόσο εντείνεται η συζήτηση και για την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το υπουργείο καλείται να λάβει αποφάσεις, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της περιόδου διάθεσης.

Η πορεία του Brent στις διεθνείς αγορές

Πίσω από την τρέχουσα ανατροπή των τιμών βρίσκεται μια νέα κούρσα των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Το Brent έχει καταγράψει σημαντικά κέρδη, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου. Από την αρχή του έτους 2026, η συνολική άνοδος υπερβαίνει το 60%, αναδεικνύοντας την έντονη μεταβλητότητα της αγοράς.

Οι μεγάλες αναταράξεις στις τιμές ξεκίνησαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου. Στις 30 Απριλίου, το Brent είχε φτάσει έως τα 126,41 δολάρια το βαρέλι, ενώ πλέον έχει περάσει για τρίτη φορά μέσα στη χρονιά πάνω από τα 100 δολάρια. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ως πρώτο μέτωπο το ντίζελ κίνησης, του οποίου η μέση τιμή εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Ο χρόνος πιέζει για αποφάσεις

Η έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου αφήνει ελάχιστα περιθώρια για καθυστερήσεις στις αποφάσεις. Εάν μέχρι τότε δεν υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση της τιμής του Brent στις διεθνείς αγορές, η εκκίνηση της περιόδου θέρμανσης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ακριβή για τους καταναλωτές. Η κατάσταση απαιτεί άμεση παρακολούθηση και ενδεχομένως παρεμβάσεις για την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Με πληροφορίες από: Topontiki