Θανατηφόρα κακοποίηση στην Αυστρία: 40χρονη νεκρή, έρευνα για «διευρυμένο δίκτυο βιασμών»

Μια 40χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην Αυστρία, ύστερα από σεξουαλική κακοποίηση από τον σύζυγό της, όπως ανέφεραν οι τοπικές διωκτικές αρχές. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Βελς, δυτικά της Βιέννης, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως «Πελικό 2.0», ενώ οι αρχές υποψιάζονται την ύπαρξη ενός «διευρυμένου δικτύου βιασμών».

Το θύμα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένο και αιμόφυρτο σε σπίτι της περιοχής στις 26 Ιουνίου. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της στην σκηνή και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας.

Θανατηφόρα κακοποίηση στη Βελς

Η γυναίκα κακοποιήθηκε βάναυσα πριν χάσει τη ζωή της στο σπίτι της στην Αυστρία. Σύμφωνα με τις αρχές, η 40χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της κακοποίησης, ενώ «βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης μέθης, άρα αδυνατούσε να αντιδράσει».

Οι τοπικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε πέσει θύμα βιασμού και από άλλους άνδρες. Πιθανώς, οι πράξεις αυτές να έγιναν και έναντι χρηματικού αντιτίμου προς τον δολοφόνο της, αν και δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το σενάριο.

Η έρευνα και οι συλλήψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της 40χρονης, γίνεται έρευνα για αναφορές που θέλουν τη γυναίκα να είχε βιαστεί τόσο από τον 51χρονο σύζυγό της όσο και από έναν συνομήλικό του άνδρα. Για τον δεύτερο άνδρα δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του.

Και οι δύο άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση. Ωστόσο, οι αρχές έχουν διευκρινίσει πως μόνο ο σύζυγος διώκεται για πράξεις που οδήγησαν στον θάνατό της. Ο δεύτερος συλληφθείς, όπως μεταδίδεται, έχει ομολογήσει την εμπλοκή του και δηλώνει μετανιωμένος. Αυτός ο άνδρας ερευνάται για δύο περιπτώσεις κακοποίησης ατόμου που δεν είναι σε θέση να αντιδράσει.

Οι δύο συλληφθέντες δεν φαίνεται να είχαν κάποια οικονομική συνδιαλλαγή μεταξύ τους, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.

Η άρνηση του συζύγου και οι νομικές συνέπειες

Ο σύζυγος, από την πλευρά του, αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Εάν κριθεί ένοχος για τις πράξεις που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας, μπορεί να καταδικαστεί μέχρι και σε 20 χρόνια φυλάκισης.

Σκοπός των αρχών είναι να βρεθεί το κίνητρο της πράξης, καθώς εκτιμάται ότι αυτό θα ξεκλειδώσει την περαιτέρω έρευνα και θα ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Το «διευρυμένο δίκτυο βιασμών» και η αναφορά στην υπόθεση Πελικό

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «διευρυμένο δίκτυο βιασμών», ενώ και οι αρχές υποψιάζονται την ύπαρξη ενός τέτοιου δικτύου. Ωστόσο, δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το δίκτυο ή την έκτασή του.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τα τοπικά ΜΜΕ ως «Πελικό 2.0», μια ευθεία αναφορά στην επιζώσα της φρίκης Ζιζέλ Πελικό, της οποίας ο σύζυγός της νάρκωνε και καλούσε άνδρες να τη βιάσουν. Η σύγκριση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και την πιθανή πολυπλοκότητα της υπόθεσης στην Αυστρία.

Με πληροφορίες από: Reader