Η ΑΕΚ ξεκίνησε ονειρικά το ταξίδι της στο Champions League

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο το ταξίδι της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας της ΛΑΣΚ σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην «καυτή» Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα παρουσίασε μια μυαλωμένη και πειθαρχημένη εικόνα, υπηρετώντας στο απόλυτο το τακτικό πλάνο του προπονητή της και εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Η υπόσχεση του προπονητή και η εφαρμογή του πλάνου

Ο Μάρκο Νίκολιτς, παραμονές της πρεμιέρας, είχε υποσχεθεί ότι η ΑΕΚ θα ήταν ανταγωνιστική απέναντι στη ΛΑΣΚ, και αυτό ακριβώς φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ομάδα εμφανίστηκε πειθαρχημένη και μυαλωμένη, εφαρμόζοντας με ακρίβεια τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στα αστέρια, δείχνοντας από την αρχή ότι ήταν απόλυτα προσηλωμένη στο τακτικό πλάνο. Οι παίκτες επέδειξαν τη μέγιστη συγκέντρωση, ενέργεια, μαχητικότητα και νοοτροπία νικητή, στοιχεία απαραίτητα για να κατακτήσουν τους τρεις βαθμούς σε μια διοργάνωση όπως το Champions League.

Το καθοριστικό γκολ του Ραζβάν Μαρίν

Το νικητήριο τέρμα της αναμέτρησης προήλθε από ένα εντυπωσιακό χτύπημα του Ραζβάν Μαρίν, το οποίο περιγράφηκε ως «τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος βγαλμένος από Play Station». Το σουτ του Μαρίν κατέληξε στο «παράθυρο» της εστίας, δίνοντας στην ΑΕΚ την ιδανική επιστροφή στα μαγικά βράδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μέσα στο σπίτι της Ένωσης.

Ο Ραζβάν Μαρίν ξεχώρισε για την απόδοσή του στη μεσαία γραμμή, κάνοντας τα πάντα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του τριπόντου. Το γκολ του ήταν αρκετό για την ομάδα, παρά το γεγονός ότι το τελικό 1-0 θεωρείται πάντα αγχωτικό, και θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί μια πιο ευρεία νίκη αν η ΑΕΚ ήταν πιο αποτελεσματική.

Η δύναμη της «καυτής» Νέας Φιλαδέλφειας

Η Νέα Φιλαδέλφεια αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ένας καθοριστικός παράγοντας για την ΑΕΚ. Όταν το γήπεδο βρίσκεται στα καλύτερά του, η ομάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο κόσμος της Ένωσης, με τη φωνή του από τη σέντρα της αναμέτρησης, έδινε διαρκώς δύναμη στις έντεκα κιτρινόμαυρες φανέλες, χωρίς να σταματήσει μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Η επίδραση του κοινού στη ΛΑΣΚ ήταν εμφανής. Υπήρξαν στιγμές που οι παίκτες της αυστριακής ομάδας έβγαλαν μόνοι τους την μπάλα άουτ ενώ βρίσκονταν στην επίθεση, εν μέσω των εκκωφαντικών ντεσιμπέλ από τα σφυρίγματα όλου του γηπέδου που «έβραζε». Η χθεσινή βραδιά χαρακτηρίστηκε ως μία από τις καλύτερες στην τετραετία του γηπέδου, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στην ΑΕΚ για να ξεκινήσει το πέταγμα στ' αστέρια με τον ιδανικότερο τρόπο.

Ολοκληρωμένη εμφάνιση και ετοιμότητα σε όλες τις γραμμές

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της, απέναντι σε μια καλά οργανωμένη ομάδα όπως η ΛΑΣΚ. Παρόλο που φαινομενικά ήταν το πιο βατό παιχνίδι της Ένωσης στη League Phase, η ομάδα έπρεπε να πιάσει την κορυφαία απόδοση ανεξαρτήτως αντιπάλου, κάτι που και έκανε.

Η άψογη λειτουργία όλων των γραμμών, που διέθεταν συνοχή, δεν επέτρεψε στη ΛΑΣΚ να απειλήσει παρά ελάχιστες φορές. Ακόμη και στις ελάχιστες εξαιρέσεις που η αυστριακή ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει κινδύνους, ο Μπρινιόλι, ο οποίος αντικατέστησε στην εστία τον τραυματία Στρακόσια, ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και απέκρουσε τις προσπάθειες των αντιπάλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta