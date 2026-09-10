Νέο αίτημα της Ουκρανίας για 27 δισ. δολάρια στην άμυνα προκαλεί προβληματισμό στην ΕΕ

Η Ουκρανία έχει εκφράσει την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες έως το τέλος του 2026. Το νέο αυτό αίτημα, που υποβλήθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει προκαλέσει προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η έκτακτη αυτή χρηματοδοτική ανάγκη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και η ζήτηση για αντιαεροπορικά συστήματα αυξάνεται σημαντικά.

Το μέγεθος του αιτήματος και ο προβληματισμός στην Ευρώπη

Η ζήτηση για επιπλέον 27 δισ. δολάρια αιφνιδίασε αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους. Παρόλο που οι σύμμαχοι γνώριζαν τις σοβαρές δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, δεν ανέμεναν ένα τόσο μεγάλο πρόσθετο κενό.

Ο προβληματισμός εντείνεται, καθώς το αίτημα έρχεται μετά την ευρωπαϊκή συμφωνία για ένα δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο κατανέμεται μεταξύ του 2026 και του 2027. Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο δάνειο προβλέπει περίπου 45 δισ. ευρώ για το 2026 και αντίστοιχο ποσό για το 2027.

Οι αιτίες της «μαύρης τρύπας»

Ο πρόεδρος Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η «τρύπα» αυτή δημιουργήθηκε επειδή κονδύλια που είχαν προβλεφθεί για το δεύτερο μισό του έτους χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα. Αυτό συνέβη προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν από τον πόλεμο.

Το ποσό αφορά, μεταξύ άλλων, τους μισθούς των στρατιωτικών, τις αποζημιώσεις προς τις οικογένειες των πεσόντων και την αγορά οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 6 δισ. ευρώ από το συνολικό ποσό συνδέονται με προκαταβολές για εξοπλισμούς που αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του 2027.

Προηγούμενες προειδοποιήσεις και εσωτερικές διαφωνίες

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η επικεφαλής της Επιτροπής Προϋπολογισμού του ουκρανικού Κοινοβουλίου, Ροξολάνα Πίντλασα, είχε προειδοποιήσει για ένα αναμενόμενο έλλειμμα περίπου 7,5 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι ανάγκες του μετώπου και της αντιαεροπορικής άμυνας πολλαπλασιάζονται.

Στο Κίεβο, υπάρχει επίσης διαφωνία σχετικά με τον τρόπο που προέκυψε η απόκλιση αυτή. Ο Ζελένσκι έχει συνδέσει μέρος των δαπανών με την περίοδο κατά την οποία υπουργός Άμυνας ήταν ο Μιχαΐλο Φεντόροφ. Ο πρώην υπουργός, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Αύγουστο, απορρίπτει την άποψη ότι επί των ημερών του δημιουργήθηκε τόσο μεγάλο έλλειμμα, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση σχετίζεται με αποφάσεις της νέας ηγεσίας. Το ζήτημα αυτό έχει προσθέσει μια πολιτική διάσταση στη δημοσιονομική συζήτηση.

Το αυξανόμενο κόστος του πολέμου

Την ίδια στιγμή, το κόστος του πολέμου συνεχίζει να αυξάνεται. Η Ρωσία εξακολουθεί να πραγματοποιεί μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων.

Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο ενόψει του χειμώνα, καθώς το Κίεβο προετοιμάζεται για νέες επιθέσεις στις ενεργειακές του υποδομές. Η Ουκρανία στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στους Ευρωπαίους συμμάχους της για την κάλυψη των αναγκών της.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον τρόπους για να επιταχύνει τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία. Η Κομισιόν έχει καταστήσει σαφές ότι το πρώτο βήμα είναι να αποσαφηνιστεί το ακριθές μέγεθος και η σύνθεση του ελλείμματος.

Η Ουκρανία, με αυτό το νέο αίτημα, δοκιμάζει ξανά την Ευρώπη, ζητώντας επειγόντως χρήματα για να αντιμετωπίσει τις πιεστικές ανάγκες της άμυνας της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki