Η υπόθεση Novartis αναζωπυρώνει την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

Η υπόθεση Novartis επιστρέφει δυναμικά στην πολιτική επικαιρότητα, απειλώντας να μετατρέψει την ήδη οξυμένη αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, σε μια προσωπική αναμέτρηση. Η πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη για την ανάσυρση της δικογραφίας που αφορά τον κ. Γεωργιάδη, με βάση στοιχεία που επικαλείται ο Μάριος Σαλμάς, αποκτά πλέον μια δεύτερη πολιτική διάσταση. Αυτή η εξέλιξη αγγίζει τις επιλογές του κ. Σαμαρά σχετικά με τα πρόσωπα που ενδέχεται να τον πλαισιώσουν σε ένα νέο κομματικό εγχείρημα.

Η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα νέα στοιχεία

Χθες, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον βουλευτή Παύλο Πολάκη, προχώρησε στην κατάθεση αίτησης ανάσυρσης στην Οικονομική Εισαγγελία. Η κίνηση αυτή αποτελεί απόρροια ομόφωνης απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, η οποία είχε ληφθεί λίγο πριν από την καλοκαιρινή περίοδο.

Στο επίκεντρο της αίτησης που κατατέθηκε βρίσκονται συγκεκριμένα μηνύματα, τα οποία ο κ. Μάριος Σαλμάς είχε καταθέσει στη Βουλή στις 22 Ιουλίου. Αυτά τα μηνύματα χαρακτηρίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ως νέα στοιχεία, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, αφορούν μια διαφημιστική παρέμβαση με αποδέκτη τον Κωνσταντίνο Φρουζή, καθώς και στήριξη προς τον Νίκο Μανιαδάκη.

Οι δηλώσεις του Μάριου Σαλμά

Την ίδια ημέρα που κατατέθηκε η αίτηση, ο Μάριος Σαλμάς εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στο OPEN. Εκεί, υποστήριξε δημόσια ότι ο ίδιος ήταν αυτός που αποκάλυψε την υπόθεση Novartis.

Παράλληλα, ο κ. Σαλμάς κάλεσε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να τον διαψεύσει σχετικά με τους ισχυρισμούς του. Αυτή η δήλωση έδωσε στον κ. Γεωργιάδη την αφορμή για να εξαπολύσει μια νέα αντεπίθεση.

Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη στον Παύλο Πολάκη

Απέναντι στον Παύλο Πολάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να απαντήσει με ειρωνεία και πολιτική απαξίωση. Μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άλλοτε επιδίωκε φυλακίσεις με σκοπό την παραμονή του κόμματός του στην κυβέρνηση.

Σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο κ. Πολάκης επιδιώκει φυλακίσεις για την επίτευξη του εκλογικού ορίου του 3% από το κόμμα του. Επιπλέον, ο υπουργός επιτέθηκε και στον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, ο οποίος συνόδευσε το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος την υπεράσπιση μαρτύρων της υπόθεσης. Το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο κ. Γεωργιάδης είναι ότι αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία αυτή ως συνέχεια της παλαιάς πολιτικής στοχοποίησής του.

Η σκληρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά

Η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη προς τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ήταν ιδιαίτερα βαρύτερη σε τόνο. Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, ο υπουργός συνέδεσε το ενδεχόμενο συνεργασίας του κ. Σαμαρά με τον κ. Σαλμά με ζήτημα αξιοπρέπειας και ηθικής συνέπειας.

Ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε τη δέσμευση του κ. Σαμαρά να φτάσει «μέχρι τέλους» απέναντι στους υπεύθυνους της «σκευωρίας» της Novartis. Χρησιμοποίησε μάλιστα τη λέξη «ατιμία» για να χαρακτηρίσει μια πιθανή συμπόρευση μεταξύ τους. Επιπλέον, κατηγόρησε ευθέως τους κ. Σαλμά και Πολάκη για συνεννόηση εναντίον του.

Προαναγγελίες και διλήμματα

Προηγουμένως, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης είχε προβεί σε προαναγγελία συνέντευξης Τύπου. Είχε δηλώσει ότι θα την πραγματοποιούσε εάν ο κ. Σαλμάς αποφάσιζε να προσχωρήσει στο κόμμα του κ. Σαμαρά. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπουργός είχε τονίσει ότι θα δημοσιοποιούσε όλα όσα έλεγε ο ένας για τον άλλον, υπονοώντας την ύπαρξη στοιχείων που θα μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση τους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, ως «πολύ ήπια». Στην εν λόγω εκδήλωση, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατηγορήσει τον κ. Σαμαρά ότι διαθέτει την τεχνογνωσία να βλάπτει την παράταξη. Με όλες αυτές τις κινήσεις και τις δηλώσεις του, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιδιώκει να θέσει τον Αντώνη Σαμαρά μπροστά σε ένα δυσάρεστο πολιτικό δίλημμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki