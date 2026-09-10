Ακραίο ρεκόρ ζέστης τον Αύγουστο: Η πιο θερμή περίοδος των τελευταίων 125.000 ετών

Η ζέστη έφτασε σε επίπεδα άνευ προηγουμένου στην επιφάνεια του πλανήτη τον Αύγουστο του 2026, όπως διαπιστώνει η ευρωπαϊκή μετεωρολογική υπηρεσία Copernicus. Ο συγκεκριμένος μήνας αναδείχθηκε ο πιο θερμός που μετρήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ παράλληλα η Ευρώπη βίωσε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.

Οι διαπιστώσεις της Copernicus

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, επιστήμονας στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων (ECMWF), συνόψισε την κατάσταση στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Κοπέρνικου, χαρακτηρίζοντας τον Αύγουστο του 2026 ως «αξιοσημείωτο μήνα στα χρονικά του παγκόσμιου κλίματος».

Σε δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο, η κυρία Μπέρτζες πρόσθεσε ότι «οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια».

Παγκόσμιοι δείκτες και συγκρίσεις

Με τη θερμοκρασία του αέρα να φτάνει κατά μέσον όρο τους 16,96° Κελσίου, ο Αύγουστος του 2026 αναγνωρίστηκε ως ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής. Τα δεδομένα του ινστιτούτου Copernicus ανάγονται ως και το 1940, παρέχοντας ένα ευρύ ιστορικό πλαίσιο για τις τρέχουσες μετρήσεις.

Στη δεύτερη θέση των πιο θερμών μηνών βρίσκεται ο Ιούλιος του 2023, με μέση θερμοκρασία 16,95° Κελσίου. Ο Κοπέρνικος επισήμανε στο AFP ότι θεωρεί αυτούς τους δύο μήνες ex aequo, δηλαδή ισόπαλους, λόγω της οριακής δεκαδικής διαφοράς στις μετρήσεις τους.

Το καλοκαίρι του 2026 και οι επιπτώσεις του

Η περίοδος από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο του 2026 θεωρείται επίσης η πιο ζεστή που καταγράφτηκε σε παγκόσμια κλίμακα, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία. Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία είχε αναφερθεί στο πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 130 ετών στις ΗΠΑ.

Το καλοκαίρι του 2026 σημαδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, επηρεάζοντας περιοχές από τη Νέα Υόρκη και το Τόκιο, μέχρι τη Ρώμη και το Νέο Δελχί. Οι υψηλές θερμοκρασίες διατάραξαν την καθημερινότητα διανομέων που κινούνται με ποδήλατα ή μοτοσικλέτες, εργατών, παραθεριστών στις παραλίες, αλλά και ευάλωτων ανθρώπων μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Η ευρύτερη ιστορική διάσταση της ζέστης

Άλλες πηγές δεδομένων για το κλίμα επιτρέπουν στους επιστήμονες να καταλήγουν σε συμπεράσματα βασιζόμενοι σε στοιχεία που ανάγονται σε εποχή πολύ μακρινή. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η τρέχουσα περίοδος είναι πιθανόν η πιο θερμή που γνώρισε η Γη τα τελευταία 125.000 χρόνια.

Προειδοποιήσεις από τον ΟΗΕ

Ο Σάιμον Στιλ, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα, εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση. Όπως ανέφερε, «όσο η ανθρωπότητα συνεχίζει να καίει κολοσσιαίες ποσότητες άνθρακα, πετρελαίου και αερίου, η μόλυνση που προκαλείται θα συνεχίζει να υπερθερμαίνει τον πλανήτη μας, και κύματα ακραίας ζέστης θα συνεχίζουν να συντρίβουν απόλυτα ρεκόρ».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis