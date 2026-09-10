Τραμπ: Υπόσχεση για «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια σημαντική προεκλογική υπόσχεση, δηλώνοντας ότι κάθε ενήλικος Αμερικανός θα μπορούσε να λάβει 5.000 δολάρια. Η παροχή αυτή θα ισχύσει εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση έγινε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας.

Η προεκλογική υπόσχεση και οι όροι της

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μια εντυπωσιακή δήλωση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών, υποσχόμενος ένα χρηματικό «μέρισμα» ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικα Αμερικανό πολίτη. Αυτή η παροχή, την οποία ο ίδιος ονόμασε «μέρισμα Τραμπ», συνδέεται άμεσα με την εκλογική επιτυχία του κόμματός του.

Συγκεκριμένα, η υπόσχεση θα υλοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που οι Ρεπουμπλικανοί καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, δηλαδή τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

Η ανακοίνωση στο Ντάλας

Η σημαντική αυτή εξαγγελία πραγματοποιήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών, το οποίο διεξάγεται στην πόλη του Ντάλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την πρόταση ως ένα ισχυρό κίνητρο, με στόχο την κινητοποίηση των ψηφοφόρων ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε χαρακτηριστικά τη φράση «Αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί, κερδίζετε μαζί μας», απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του και τονίζοντας την άμεση σύνδεση μεταξύ της νίκης του κόμματος και του οικονομικού οφέλους για τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να ενισχύσει την προσέλευση στις κάλπες.

Το κόστος και η χρηματοδότηση της πρότασης

Παρά την υπόσχεση για την καταβολή των 5.000 δολαρίων, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρουσίασε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο που να περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο χρηματοδότησης ή την υλοποίηση αυτής της πρότασης. Η έλλειψη συγκεκριμένων λεπτομερειών αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του «μερίσματος Τραμπ».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το συνολικό κόστος για την καταβολή ενός τέτοιου ποσού σε κάθε ενήλικα Αμερικανό θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Επιπλέον, για να προχωρήσει μια τέτοια μαζική καταβολή, θα ήταν απαραίτητη η έγκριση από το Κογκρέσο. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ένα μέρος των απαιτούμενων χρημάτων θα μπορούσε να προέλθει από τα έσοδα των δασμών.

Το κάλεσμα για τις ενδιάμεσες εκλογές

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ένα έντονο κάλεσμα στους υποστηρικτές του, παροτρύνοντάς τους να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές με την ίδια σοβαρότητα σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο. «Κάντε σαν να κατεβαίνω εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τους ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες.

Ο πρώην πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της εκλογικής αναμέτρησης, προσθέτοντας: «Στην πραγματικότητα, κατά κάποιον τρόπο κατεβαίνω. Πρέπει να πάρουμε το Κογκρέσο». Με αυτή τη δήλωση, ο Τραμπ προσπάθησε να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους γύρω από τον στόχο της ανάκτησης του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς.

Η διάρκεια της ομιλίας και οι επόμενες εμφανίσεις

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών είχε διάρκεια σχεδόν δύο ωρών, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσίασε την προεκλογική του πρόταση και απηύθυνε το κάλεσμά του προς τους ψηφοφόρους. Η εκτενής αυτή ομιλία αποτέλεσε κεντρικό σημείο του συνεδρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να μιλήσει και τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η νέα του εμφάνιση θα είναι αισθητά συντομότερη σε σχέση με την πρώτη του ομιλία, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis