Πέντε νεκροί και 87 αγνοούμενοι από πυρκαγιά σε φέρι μποτ στις Φιλιππίνες

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Παλαουάν, στις Φιλιππίνες, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε επιβατηγό φέρι μποτ. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, ενώ 87 άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Η ακτοφυλακή της χώρας έχει ήδη ανακοινώσει τη διάσωση 42 επιβαινόντων, με τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε τουριστική περιοχή

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ένα επιβατηγό φέρι μποτ που έπλεε στα ύδατα της επαρχίας Παλαουάν. Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται κοντά σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό των Φιλιππίνων, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο τραγικό συμβάν.

Ειδικότερα, η ακριβής τοποθεσία της πυρκαγιάς εντοπίζεται στα ανοιχτά του Μπαρανγκάι Μαρσίγια, στην περιοχή Κορόν της Παλαουάν. Οι πρώτες πληροφορίες από την ακτοφυλακή της χώρας έκαναν λόγο για άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να παρασχεθεί βοήθεια στους επιβαίνοντες του πλοίου. Το φέρι μποτ, με την ονομασία MV June Aster, βρέθηκε αντιμέτωπο με τις φλόγες, δημιουργώντας μια κρίσιμη κατάσταση στη θαλάσσια περιοχή.

Ο απολογισμός των θυμάτων και των διασωθέντων

Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον πέντε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς. Παράλληλα, ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει υψηλός, φτάνοντας τα 87 άτομα. Οι αρχές έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων, καθώς κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για την τύχη τους.

Στον αντίποδα, η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι κατάφερε να διασώσει συνολικά 42 άτομα από το φλεγόμενο πλοίο. Η αξιωματούχος της ακτοφυλακής, Νοέμι Καγιαμπιάμπ, επιβεβαίωσε τα στοιχεία αυτά και τόνισε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί.

Στοιχεία επιβαινόντων και επίσημο δηλωτικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το επίσημο δηλωτικό του πλοίου MV June Aster, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο φέρι μποτ ανερχόταν σε 134. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τόσο τους επιβάτες που ταξίδευαν με το πλοίο όσο και τα μέλη του πληρώματος που ήταν υπεύθυνα για τη λειτουργία του και την ασφάλεια των επιβατών.

Η διαφορά μεταξύ του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων (134) και του αθροίσματος των νεκρών (5), των διασωθέντων (42) και των αγνοουμένων (87) είναι μηδενική (5+42+87=134), γεγονός που υποδηλώνει ότι τα στοιχεία αυτά είναι συνεπή και αντικατοπτρίζουν την πλήρη εικόνα των ατόμων που βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη στιγμή του συμβάντος.

Συνεχείς επιχειρήσεις έρευνας και κατάσβεσης

Οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς στο επιβατηγό φέρι μποτ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Οι ομάδες πυρόσβεσης εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν περαιτέρω κινδύνους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 87 αγνοουμένων βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, με την ακτοφυλακή να συντονίζει όλες τις ενέργειες.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς ο χρόνος πιέζει για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Η κινητοποίηση είναι καθολική στην περιοχή της Παλαουάν, με στόχο την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και την ολοκλήρωση των ερευνών το συντομότερο δυνατόν.

Με πληροφορίες από: Enikos