Ουκρανία: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία – Η βαθύτερη επιχείρηση του πολέμου

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διένυσαν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα. Η επιχείρηση αυτή χαρακτηρίζεται από το Κίεβο ως η βαθύτερη που έχει πραγματοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τις ενέργειες αυτές, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την άσκηση πίεσης στη ρωσική οικονομία.

Στόχοι στη ρωσική βιομηχανία φυσικού αερίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων, οι επιθέσεις στόχευσαν δύο μεγάλες μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου. Οι μονάδες αυτές βρίσκονται συγκεκριμένα στο Νόβι Ουρένγκοϊ και στην περιφέρεια Πουρόφσκι.

Και οι δύο αυτές περιοχές ανήκουν στο αυτόνομο έδαφος Γιαμάλ-Νενέτς, το οποίο αποτελεί έναν από τους κύριους πυρήνες της ρωσικής παραγωγής φυσικού αερίου. Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις, σε μήνυμά τους στο Telegram, υποστήριξαν ότι στοχοποιήθηκαν «δύο κολοσσοί της ρωσικής βιομηχανίας επεξεργασίας φυσικού αερίου».

Επιχείρηση ρεκόρ σε ρωσικό έδαφος

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έκαναν λόγο για το «πιο βαθύ πλήγμα σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου». Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση διένυσαν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα για να φτάσουν στους στόχους τους.

Η συγκεκριμένη περιοχή, όπου έλαβαν χώρα τα πλήγματα, θεωρούνταν μέχρι πρότινος από τη Μόσχα ως απολύτως ασφαλής, καθώς βρίσκεται βαθιά στα μετόπισθεν. Η εμβέλεια των drones υποδηλώνει μια νέα διάσταση στις επιχειρήσεις του Κιέβου.

Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξήρε τις επιχειρήσεις αυτές, τονίζοντας τη σημασία τους για την άσκηση πίεσης στη ρωσική οικονομία. Σε ανάρτησή του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ακρίβεια και την ικανότητα μεγάλης εμβέλειας των drones.

Ο Ζελένσκι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστούμε για αυτήν την ακρίβεια και την ικανότητα μεγάλης εμβέλειας! Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε στον πόλεμο της Ρωσίας με έναν πλήρως δικαιολογημένο τρόπο – και με έναν τρόπο που ο εχθρός μπορεί πραγματικά να αισθανθεί. Κάθε τέτοιο πλήγμα μειώνει την ικανότητα της Ρωσίας να καθυστερεί τις αποφάσεις που απαιτούνται για τη διπλωματία».

Η ρωσική αντίδραση και οι συνέπειες

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να πλήξει βιομηχανική εγκατάσταση στο Νόβι Ουρένγκοϊ. Η απόσταση της εγκατάστασης αυτής από τα ουκρανικά σύνορα υπολογίζεται επίσης σε περίπου 3.000 χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας την μεγάλη εμβέλεια της επίθεσης.

Ο κυβερνήτης του αυτόνομου εδάφους Γιαμάλ-Νενέτς, Ντμίτρι Αρτιουχόφ, δήλωσε ότι η επίθεση αποκρούστηκε επιτυχώς. Ωστόσο, η πτώση των συντριμμιών του μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά στην εγκατάσταση. Ο Αρτιουχόφ ανέφερε ότι δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες από το περιστατικό. Κάλεσε επίσης τους κατοίκους της περιοχής να «παραμείνουν ψύχραιμοι», διαβεβαιώνοντας ότι «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Με πληροφορίες από: Topontiki