Η Άγκυρα χαρακτηρίζει «απελευθέρωση» την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη το 1922, την ώρα που η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Με πανηγυρικούς τόνους αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 104η επέτειο από την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη, παρουσιάζοντας τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1922 ως σημαντική νίκη του τουρκικού εθνικού αγώνα. Η τουρκική διπλωματία υποστήριξε ότι κατά την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων σημειώθηκαν «συστηματικές και προμελετημένες σφαγές» εις βάρος αμάχων, ενώ έκανε λόγο και για πρακτικές «καμένης γης».

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου

Σε μήνυμά του για την επέτειο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για «απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή». Απέδωσε τιμές στους πρωταγωνιστές του κεμαλικού αγώνα, εξήροντας, μεταξύ άλλων, τον Μουσταφά Κεμάλ.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε την εκστρατεία των τουρκικών δυνάμεων μεγάλη νίκη και συνέδεσε την επέτειο με την ίδρυση και την πορεία της σύγχρονης Τουρκίας. Η συγκεκριμένη αναφορά του δεν έκανε καμία μνεία στις δραματικές εξελίξεις που ακολούθησαν την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη και στην καταστροφή που έπληξε την πόλη και τον χριστιανικό πληθυσμό της.

Η θέση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησε να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Η τουρκική διπλωματία υποστήριξε ότι κατά την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων σημειώθηκαν, σύμφωνα με την τουρκική εκδοχή, «συστηματικές και προμελετημένες σφαγές» εις βάρος αμάχων, ενώ έκανε λόγο και για πρακτικές «καμένης γης».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από εικόνες και βίντεο που παραπέμπουν στον τουρκικό εθνικό αγώνα, με στρατιωτικές παρελάσεις και την τουρκική σημαία στη Σμύρνη. Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα επαναφέρει μια ιστορική αφήγηση που μετατρέπει την επέτειο σε εθνική γιορτή και ταυτόχρονα αποδίδει στην ελληνική πλευρά την ευθύνη για εγκλήματα που συνδέονται με την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Η ιστορική μνήμη για τον ελληνισμό

Για τον ελληνισμό, η 9η Σεπτεμβρίου 1922 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές ημερομηνίες της νεότερης ιστορίας. Η είσοδος των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη αποτέλεσε την αρχή μιας δραματικής περιόδου για τον ελληνικό και τον αρμενικό πληθυσμό της πόλης.

Ακολούθησαν εκτεταμένες καταστροφές, πυρκαγιά και βίαιες διώξεις, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Για την Ελλάδα, η επέτειος δεν αποτελεί ημέρα πανηγυρισμού, αλλά ημέρα μνήμης.

Οι συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής

Η καταστροφή της Σμύρνης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Μικρασιατικής Καταστροφής. Αυτή η περίοδος είχε ως αποτέλεσμα τον μαζικό ξεριζωμό των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γεγονός που σφράγισε το τέλος της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή. Η επέτειος αυτή παραμένει για την Ελλάδα μια ημέρα βαθιάς μνήμης και προβληματισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta