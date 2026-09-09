Η πτήση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone στη Μολδαβία

Ένα απρόοπτο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πτήσης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το αεροπλάνο που τον μετέφερε παραλίγο να χτυπηθεί από drone. Η αποκάλυψη έγινε την Τετάρτη από τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, ο οποίος ανέφερε ότι το συμβάν συνέβη κατά την απογείωση του αεροσκάφους από τη Μολδαβία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ταξίδευε με προορισμό το Όσλο, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά της Νορβηγίας, Χάραλντ. Το περιστατικό υπογραμμίζει την «πραγματικότητα μέσα στην οποία ζει» ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

Το παραλίγο ατύχημα κατά την απογείωση

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, στον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, η πτήση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «παραλίγο να χτυπηθεί από drone κατά την απογείωσή της από τη Μολδαβία». Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Ο κ. Στόρε περιέγραψε την κατάσταση ως μέρος της «πραγματικότητας που βιώνει» ο Ουκρανός πρόεδρος. Ωστόσο, δεν παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την πηγή της πληροφορίας του, ούτε λεπτομέρειες για την ακριβή απόσταση στην οποία βρέθηκε το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα από το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Η άφιξη στην Νορβηγία και ο σκοπός του ταξιδιού

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο το βράδυ της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Ο βασικός λόγος του ταξιδιού του στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας ήταν η συμμετοχή του στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή στις 28 Αυγούστου.

Ο εκλιπών βασιλιάς Χάραλντ απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών. Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, ο Ουκρανός πρόεδρος συμμετείχε στην τελετή της κηδείας, μαζί με πλήθος άλλων ξένων αξιωματούχων που είχαν συγκεντρωθεί στο Όσλο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Νορβηγό μονάρχη.

Σειρά συναντήσεων με Νορβηγούς αξιωματούχους

Κατά την παραμονή του στο Όσλο, ο πρόεδρος Ζελένσκι πραγματοποίησε μια σειρά σημαντικών συναντήσεων με ανώτατους Νορβηγούς αξιωματούχους. Συγκεκριμένα, είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε, ο οποίος και αποκάλυψε το περιστατικό με το drone.

Επιπλέον, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε. Οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη νορβηγική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η υποστήριξη στον τομέα της αεράμυνας, ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία. Παράλληλα, συζητήθηκε εκτενώς η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πολίτες της χώρας, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη στήριξη της Νορβηγίας.

Αναχώρηση για τον Καναδά

Μετά την ολοκλήρωση των διπλωματικών του υποχρεώσεων και την παρουσία του στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναχώρησε από τη Νορβηγία. Ο επόμενος σταθμός του ταξιδιού του είναι ο Καναδάς, όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός Στόρε στον NRK.

Στον Καναδά, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τους ηγέτες της χώρας. Αυτή η επίσκεψη αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Ζελένσκι να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη και συνεργασία για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit