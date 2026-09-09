Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ της Συρίας με τουλάχιστον 14 νεκρούς

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε περιοχή κοντά στη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 11 ακόμη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο αποθήκευσης όπλων και οπλικών συστημάτων, ο οποίος χρησιμοποιούνταν προσωρινά για τη φύλαξη υλικού που είχε απομείνει από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Τα τραγικά αποτελέσματα της έκρηξης

Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 ατόμων, ενώ 11 ακόμη υπέστησαν τραυματισμούς. Τα θύματα και οι τραυματίες είναι ο απολογισμός αυτής της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία Ιντλίμπ. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργείου Άμυνας της Συρίας, και μέλη του προσωπικού που εργάζονταν στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε από το συμβάν. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή, προσπαθώντας να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες και να παράσχουν βοήθεια στους πληγέντες.

Η φύση της αποθήκης και η προέλευση των όπλων

Ο χώρος όπου σημειώθηκε η έκρηξη χαρακτηρίζεται ως εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης. Είχαν συγκεντρωθεί εκεί όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός, καθώς και άλλα οπλικά συστήματα, τα οποία είχαν απομείνει από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου που έπληξε τη Συρία. Αυτά τα υλικά βρίσκονταν στον συγκεκριμένο χώρο με σκοπό να μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία, όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Η προσωρινή φύση της αποθήκης υποδηλώνει ότι επρόκειτο για μια εγκατάσταση που χρησιμοποιούνταν για τη συλλογή και την οργάνωση των πολεμικών υπολειμμάτων. Το υπουργείο Άμυνας είχε δηλώσει ότι τα όπλα και τα οπλικά συστήματα επρόκειτο να μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή προορισμό ή το χρονοδιάγραμμα αυτής της μεταφοράς.

Επιχειρήσεις διάσωσης και δυσκολίες

Αμέσως μετά την έκρηξη, ομάδες της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες. Διαδοχικές εκρήξεις ακολούθησαν την αρχική, καθιστώντας επικίνδυνη την προσέγγιση της εγκατάστασης για τις δυνάμεις επέμβασης.

Επιπλέον, πυκνός καπνός υψωνόταν από τον χώρο για ώρες, περιορίζοντας την ορατότητα και δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Οι δυσκολίες αυτές δεν επέτρεψαν στις ομάδες να προσεγγίσουν με ασφάλεια την εγκατάσταση, καθυστερώντας το έργο τους και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους διασώστες. Παρά τις αντιξοότητες, οι επιχειρήσεις των διασωστών συνεχίζονται στην περιοχή.

Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν προσδιορίσει τι προκάλεσε την αρχική έκρηξη στην αποθήκη όπλων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν άγνωστες, και οι έρεψεις για τα αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους παράγοντες που οδήγησαν στην ισχυρή έκρηξη.

Προηγουμένως, την 1η Σεπτεμβρίου, ένα όχημα που μετέφερε πυρομαχικά εξερράγη στο Μπίνις, επίσης στην επαρχία Ιντλίμπ. Το περιστατικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για να ρίξουν φως στα αίτια της πρόσφατης έκρηξης στη Σαρμάντα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, News.gr