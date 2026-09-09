Ανάρτηση Ερντογάν για τα 104 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή: Απελευθερωθήκαμε από την εχθρική κατοχή

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη σε ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 104 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Στο μήνυμά του, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην «απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή», τιμώντας παράλληλα τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ και τους ήρωες του «Εθνικού Αγώνα». Η ανάρτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των ιστορικών γεγονότων του Σεπτεμβρίου του 1922, όταν οι τουρκικές δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη της Σμύρνης, αναγκάζοντας την ελληνική διοίκηση να εγκαταλείψει την περιοχή.

Η ανάρτηση του Τούρκου Προέδρου για την επέτειο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχάρη για την 104η επέτειο της «απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή». Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την τουρκική πλευρά, όπως τονίστηκε στο μήνυμα του Προέδρου.

Στο κείμενο της ανάρτησής του, ο κ. Ερντογάν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη». Αυτή η δήλωση αποτελεί τον πυρήνα της επετειακής του τοποθέτησης.

Τιμές στον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ και τους ήρωες του Εθνικού Αγώνα

Η ανάρτηση του Τούρκου Προέδρου εστίασε στην απόδοση τιμών στους πρωταγωνιστές του «Εθνικού Αγώνα». Ο Γαζί Μουσταφά Κεμάλ αναφέρθηκε ρητά ως ο ηγέτης που οδήγησε τις τουρκικές δυνάμεις σε αυτό που περιγράφεται ως «μεγάλη νίκη».

Εκτός από τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, ο κ. Ερντογάν τίμησε «όλους τους ήρωές μας» που συνέβαλαν στην έκβαση των γεγονότων, εκφράζοντας προς αυτούς «έλεος και ευγνωμοσύνη». Το μήνυμα του Τούρκου Προέδρου ολοκληρώθηκε με τη διαβίβαση χαιρετισμών προς τους πολίτες της Σμύρνης, δηλώνοντας: «Όλους τους πολίτες της Σμύρνης χαιρετίζω».

Η είσοδος των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη το 1922

Τα ιστορικά γεγονότα στα οποία αναφέρεται η ανάρτηση έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο του 1922. Εκείνη την περίοδο, οι τουρκικές δυνάμεις, υπό την ηγεσία του Κεμάλ Ατατούρκ, εισήλθαν στην πόλη της Σμύρνης. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ιστορία της περιοχής.

Η είσοδος των τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή είχε ως άμεση και επιτακτική συνέπεια την αναγκαστική αποχώρηση της ελληνικής διοίκησης. Η ελληνική διοίκηση εγκατέλειψε άρον άρον την περιοχή της Σμύρνης, σηματοδοτώντας το τέλος της παρουσίας της στην πόλη.

Το κύμα προσφυγιάς και η υποδοχή στην Ελλάδα

Οι εξελίξεις του Σεπτεμβρίου του 1922 οδήγησαν σε ένα μαζικό και εκτεταμένο κύμα προσφυγιάς για τον ελληνισμό. Πάνω από 1.500.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να πάρουν τον δρόμο της προσφυγίας, εγκαταλείποντας τις πατρογονικές τους εστίες στη Μικρά Ασία.

Από τον μεγάλο αυτό αριθμό προσφύγων που εκτοπίστηκαν, η Ελλάδα υποδέχτηκε ένα σημαντικό μέρος. Συγκεκριμένα, η χώρα μας φιλοξένησε 1.250.000 από αυτούς τους Έλληνες που αναζητούσαν ασφάλεια και νέα πατρίδα μετά τα δραματικά γεγονότα της Μικράς Ασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki