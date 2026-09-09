Το Κρεμλίνο προτείνει το Άμπου Ντάμπι για τις συνομιλίες με την Ουκρανία

Η Μόσχα θεωρεί ότι το Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποτελεί τον προτιμώμενο τόπο για τη διεξαγωγή των συνομιλιών που αφορούν την Ουκρανία. Παράλληλα, το Κρεμλίνο εξέφρασε την ελπίδα οι συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, να επαναληφθούν σύντομα. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Προτίμηση για το Άμπου Ντάμπι

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θεωρεί το Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ως τον προτιμώμενο τόπο για τη διεξαγωγή των συνομιλιών για την Ουκρανία. Ο Ουσάκοφ, μιλώντας στο κανάλι Vesti της κρατικής τηλεόρασης, πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διακόψουν τη βοήθεια προς το Κίεβο, εάν επιθυμούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία.

Ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι υπάρχει ελπίδα οι συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, που έχουν ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, να επαναληφθούν σύντομα. Η δήλωση αυτή έγινε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι η Μόσχα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος σχολίαζε δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε αναφέρει την πιθανότητα διαμόρφωσης ενός οδικού χάρτη για την επανάληψη των συνομιλιών. Ο στόχος είναι η αναζήτηση μιας λύσης που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Ο Πεσκόφ εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους.

Παγωμένες διαπραγματεύσεις και νέες προσπάθειες

Οι σχετικές διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το Σαββατοκύριακο διαπραγματευτές του αρχικά στη Μόσχα και στη συνέχεια στο Κίεβο, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει τη διαδικασία. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια ανανεωμένη προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης στην κρίση.

Πολιτική βούληση και επαφές

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέφυγε να αναφερθεί δημοσίως σε συγκεκριμένα στοιχεία μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχει «επιβεβαιωμένη πολιτική βούληση» για την επανέναρξη των συνομιλήσεων. Αυτή η δήλωση έγινε μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου.

Η Μόσχα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με την Ουάσιγκτον, όπως επισήμανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Αυτή η διαρκής επαφή θεωρείται κρίσιμη για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και την αναζήτηση κοινών τόπων για την επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία.

Το ζήτημα των ανταλλαγών κρατουμένων

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των ανταλλαγών κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Χαρακτήρισε το θέμα ως «μόνιμο θέμα της ατζέντας», ακόμη και στις συνομιλίες των δύο προέδρων. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται σε ανθρωπιστικά ζητήματα στις διμερείς σχέσεις.

Υπενθύμισε ότι η Ρωσία απελευθέρωσε τον περασμένο μήνα τον Αμερικανό κρατούμενο Ρόμπερτ Γκίλμαν, έπειτα από αίτημα του προέδρου Τραμπ. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα προηγούμενο συνεργασίας σε ευαίσθητα θέματα μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit