Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις σε ισραηλινούς οικισμούς, με έντονη αντίδραση από το Ισραήλ

Η βρετανική κυβέρνηση, μέσω του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ και του υπουργού Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ, ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στις εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αυτή η κίνηση, την οποία η Βρετανία χαρακτήρισε ως απόδειξη του ηγετικού της ρόλου στην παγκόσμια σκηνή, προκάλεσε μια άμεση και έντονη αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ. Η ισραηλινή απάντηση περιελάμβανε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και την επιβολή απαγόρευσης εισόδου σε Βρετανούς αξιωματούχους.

Ο ηγετικός ρόλος της Βρετανίας και η υπεράσπιση του δικαίου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, τόνισε ότι η απόφαση για την επιβολή κυρώσεων στις εισαγωγές από τους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδεικνύει τον «ηγετικό ρόλο» της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή. Σύμφωνα με τον Μπέρναμ, η υποστήριξη για μια λύση δύο κρατών δεν μπορεί να παραμείνει μόνο στα λόγια, αλλά πρέπει να στηρίζεται από συγκεκριμένες πράξεις. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη δέσμευση της Βρετανίας να υπερασπίζεται το δίκαιο ενάντια στην αδικία.

Μιλώντας σε Βρετανούς βουλευτές, ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Βρετανία πρέπει να υπερασπιστεί το δίκαιο ενάντια στην αδικία. Όπου οι άνθρωποι εκδιώχνονται από τα σπίτια τους με εκφοβισμούς, θα στεκόμαστε πάντα με τους αδύναμους και θα παίρνουμε ό,τι μέτρα μπορούμε για να τους στηρίξουμε». Αυτή η στάση, όπως εξήγησε, αποτελεί την ουσία της ηγεσίας στην παγκόσμια σκηνή, αναδεικνύοντας τη βούληση της χώρας να παρεμβαίνει υπέρ των αρχών της δικαιοσύνης και της προστασίας των ευάλωτων πληθυσμών.

Οι κυρώσεις και οι κατηγορίες για «εθνοκάθαρση»

Την ανακοίνωση των κυρώσεων και της απαγόρευσης εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έκανε χθες ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ. Ο Μίλιμπαντ προχώρησε σε σοβαρές δηλώσεις, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε φαινόμενα «εθνοκάθαρσης» που, όπως ανέφερε, διαπράττουν έποικοι στη Δυτική Όχθη. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ένταση της κατάστασης και την κριτική στάση της Βρετανίας απέναντι στις ενέργειες των εποίκων.

Η Βρετανία δεν έδρασε μόνη της σε αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν μία από τις 12 χώρες που, με κοινό ανακοινωθέν τους χθες, προανήγγειλαν την επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η συλλογική αυτή ενέργεια αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία που ασκούν οι έποικοι εναντίον Παλαιστινίων, καθώς και για τη συνεχιζόμενη επέκταση των οικισμών, η οποία θεωρείται παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η έντονη αντίδραση του Ισραήλ και τα αντίμετρα

Η αντίδραση του Ισραήλ στα βρετανικά μέτρα ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη, σηματοδοτώντας μια κλιμάκωση στις διπλωματικές σχέσεις. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα ισχυρό διπλωματικό μήνυμα δυσαρέσκειας και αντίδρασης στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία.

Επιπλέον, ο Γκίντεον Σάαρ προχώρησε στην επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο ισραηλινό έδαφος για 12 Βρετανούς αξιωματούχους. Τα μέτρα αυτά από την ισραηλινή πλευρά αντανακλούν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις βρετανικές ενέργειες και υπογραμμίζουν την πρόθεση του Ισραήλ να απαντήσει δυναμικά σε ό,τι θεωρεί ως παρεμβάσεις στις εσωτερικές του υποθέσεις ή ως αδικαιολόγητες κυρώσεις.

Οι χαρακτηρισμοί του Μίλιμπαντ για τα ισραηλινά μέτρα

Σε συνέχεια των εξελίξεων και ως απάντηση στα αντίμετρα του Ισραήλ, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, χαρακτήρισε σήμερα τα ισραηλινά μέτρα ως «λυπηρά» και «επιβλαβή». Η δήλωση αυτή εκφράζει την απογοήτευση της βρετανικής κυβέρνησης για την κλιμάκωση της έντασης και την αρνητική επίδραση που ενδέχεται να έχουν οι ισραηλινές ενέργειες στις διμερείς σχέσεις.

Η κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει τεταμένη, με τη Βρετανία να επιμένει στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και την υποστήριξη των πληθυσμών που πλήττονται, ενώ το Ισραήλ αντιδρά με διπλωματικά αντίμετρα στις κυρώσεις. Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο χωρών σε ένα σύνθετο διεθνές ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki