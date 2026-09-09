Ελληνικό τάνκερ δέχθηκε επίθεση με drone ανοιχτά του Ιράκ

Ένα δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, το οποίο έπλεε υπό σημαία Παναμά, δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, γνωστό ως drone, στα χωρικά ύδατα του Ιράκ. Το περιστατικό έλαβε χώρα ανοιχτά των ακτών της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται δύο λιμενικοί αξιωματούχοι. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε άμεσα από ιρακινά σκάφη διάσωσης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θύματα μεταξύ του πληρώματος.

Επίθεση στο New Andros ανοιχτά του Ιράκ

Το δεξαμενόπλοιο που δέχθηκε την επίθεση φέρει το όνομα New Andros, σύμφωνα με αναφορές εταιρειών ναυτικής ασφάλειας. Το πλοίο, το οποίο είναι ελληνικών συμφερόντων, έπλεε υπό σημαία Παναμά και μετέφερε ένα σημαντικό φορτίο περίπου δύο εκατομμυρίων βαρελιών ιρακινού μαζούτ κατά τη στιγμή του χτυπήματος. Η επίθεση με drone σημειώθηκε συγκεκριμένα στα ανοιχτά του Ιράκ, εντός των χωρικών υδάτων της χώρας, όπως επιβεβαιώθηκε από τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Οι λεπτομέρειες του συμβάντος έγιναν γνωστές μέσω δύο λιμενικών αξιωματούχων, οι οποίοι επικαλέστηκαν το πρακτορείο Reuters. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, με επιθέσεις σε πλοία να αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο.

Η άμεση αντίδραση και η κατάσβεση της πυρκαγιάς

Από το πλήγμα που δέχθηκε το New Andros από το drone, προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο. Η φωτιά, παρά την αρχική της έκταση, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση. Συγκεκριμένα, ιρακινά σκάφη διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή και προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το πιο σημαντικό στοιχείο του περιστατικού είναι ότι, παρά την σοβαρότητα της επίθεσης και την πρόκληση πυρκαγιάς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος ούτε θύματα. Η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των σκαφών διάσωσης συνέβαλε καθοριστικά στην αποτροπή σοβαρότερων συνεπειών για το πλοίο και το προσωπικό του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ναυτικών.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ισχυρισμούς του Ιράν για χτυπήματα

Παράλληλα με το περιστατικό στο ελληνικών συμφερόντων τάνκερ, ο αμερικανικός στρατός προέβη σε κατηγορηματική διάψευση ισχυρισμών που διατύπωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Οι ιρανικές δυνάμεις είχαν υποστηρίξει ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον δύο πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ που επιχειρούσαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ξεκαθάρισε, μέσω επίσημης ανάρτησής της, ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εντελώς ψευδείς. Η CENTCOM υπογράμμισε με έμφαση την αποτυχία των ιρανικών επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν επλήγη από τις υποτιθέμενες επιθέσεις.

Η επίσημη θέση της CENTCOM και οι ιρανικές απόπειρες

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανέφερε χαρακτηριστικά και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας: «Κανένα πολεμικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει δεχθεί πλήγμα. Όλες οι απόπειρες επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) απέτυχαν». Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αλήθειας και την απόρριψη των ιρανικών ισχυρισμών.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση δεν περιορίστηκε απλώς στη διάψευση των ιρανικών ισχυρισμών, αλλά προχώρησε και στην αναφορά των δικών της επιχειρησιακών επιτυχιών. Σημείωσε τις σημαντικές απώλειες που προκάλεσε στον ιρανικό στόλο μεταφοράς πετρελαίου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεών της στην ευρύτερη περιοχή.

Καταστροφή ιρανικών δεξαμενόπλοιων από αμερικανικές δυνάμεις

Η CENTCOM γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεων έχουν καταστρέψει με επιτυχία δέκα ιρανικά δεξαμενόπλοια μόλις την τελευταία εβδομάδα. Αυτά τα πλοία, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, αποτελούσαν μέρος ενός «σκιώδους» δικτύου δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο λειτουργεί για τη χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης.

Η ανακοίνωση της CENTCOM υπογράμμισε επίσης την αδυναμία του Ιράν να προστατεύσει αυτά τα πλοία. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων στην αποδυνάμωση των οικονομικών πόρων των Φρουρών της Επανάστασης και στην επιβολή κυρώσεων στον ιρανικό στόλο μεταφοράς πετρελαίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos