Επιστρέφει η πρόσβαση στις πύλες αεροδρομίων των ΗΠΑ χωρίς εισιτήριο, 25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Μια σημαντική αλλαγή επανέρχεται σε αρκετά αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, 25 χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Πλέον, άτομα που δεν διαθέτουν εισιτήριο θα έχουν τη δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να περνούν τους ελέγχους ασφαλείας και να φτάνουν μέχρι τις πύλες αναχώρησης. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την επαναφορά μιας πρακτικής που είχε ουσιαστικά καταργηθεί για λόγους ασφαλείας.

Η επιστροφή μιας παλιάς πρακτικής

Πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, ήταν γενικά αποδεκτό για άτομα που δεν είχαν εισιτήριο να συνοδεύουν τους ταξιδιώτες μέχρι την πύλη αναχώρησης. Ωστόσο, οι επιθέσεις εκείνης της ημέρας οδήγησαν σε σαρωτικές αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας των αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών περιορισμών στην πρόσβαση στους χώρους ασφαλείας.

Τώρα, η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) επαναφέρει αυτή τη δυνατότητα μέσω ενός νέου προγράμματος. Η TSA αναφέρει ότι πρόκειται για ένα αποκλειστικό προνόμιο για τους πιο αξιόπιστους ταξιδιώτες, το οποίο διευκολύνει την επιστροφή στις πύλες για υποδοχές και αποχαιρετισμούς.

Το πρόγραμμα «Gateside by TSA PreCheck»

Το νέο πρόγραμμα ονομάζεται «Gateside by TSA PreCheck» και στοχεύει να επαναφέρει «όμορφες στιγμές που κάποτε χαρακτήριζαν τα αεροπορικά ταξίδια». Εκτός από τις υποδοχές και τους αποχαιρετισμούς, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συναντούν φίλους κατά τη διάρκεια μιας ανταπόκρισης ή να απολαμβάνουν φαγητό και αγορές στους χώρους των πυλών.

Αν και το πρόγραμμα είναι δωρεάν, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία για να λάβουν έγκριση. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να εξισορροπηθούν οι ανάγκες ασφαλείας με την επιθυμία για μια πιο φιλική εμπειρία στα αεροδρόμια.

Διαδικασία αίτησης και πρόσβασης

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Gateside by TSA PreCheck», οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Αυτό πρέπει να γίνει μία έως τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή τους στο αεροδρόμιο, και η έγκριση είναι απαραίτητη πριν την μετάβαση.

Εφόσον λάβουν την απαιτούμενη έγκριση, οι επισκέπτες μπορούν να εισέλθουν στους χώρους των πυλών χρησιμοποιώντας μια λωρίδα TSA PreCheck, επιδεικνύοντας ένα αποδεκτό έγγραφο ταυτοποίησης. Η άδεια που χορηγείται ισχύει για μία ημερολογιακή ημέρα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να εισέλθουν ξανά στους χώρους των πυλών την ίδια μέρα, αν το επιθυμούν. Η TSA διευκρινίζει επίσης ότι μέλη άλλων προγραμμάτων έμπιστων ταξιδιωτών, τα οποία διαθέτουν Αριθμό Γνωστού Ταξιδιώτη (Known Traveler Number), μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για πρόσβαση στις πύλες.

Αρχική εφαρμογή και μελλοντικά σχέδια

Το πρόγραμμα «Gateside by TSA PreCheck» θα ξεκινήσει αρχικά σε 13 αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρι Ριντ στο Λας Βέγκας και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι.

Σύμφωνα με την TSA, υπάρχουν σχέδια για την επέκταση του προγράμματος. Η Υπηρεσία αναφέρει ότι σκοπεύει να το εφαρμόσει σε περισσότερα αεροδρόμια κατά τους επόμενους μήνες, διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης χωρίς εισιτήριο σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο αεροδρομίων της χώρας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr