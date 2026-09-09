Ο Μάικλ Ντελ ξεπέρασε τον Τζεφ Μπέζος και έγινε ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο Μάικλ Ντελ, ο ιδρυτής της Dell Technologies, κατάφερε να ξεπεράσει τον συνιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και να αναδειχθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του ως ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε την Τρίτη, καθώς η μετοχή της Dell Technologies έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, συνεχίζοντας ένα ανοδικό σερί που διαρκεί τους τελευταίους έξι μήνες.

Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Ντελ αυξήθηκε κατά 4,6 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 267,7 δισ. δολάρια στο κλείσιμο της αγοράς, σύμφωνα με την κατάταξη δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Η πορεία της Dell Technologies

Ο Μάικλ Ντελ ίδρυσε την εταιρεία που αργότερα εξελίχθηκε στη σημερινή Dell Technologies το 1984, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Τότε ήταν πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και ξεκίνησε την επιχείρηση με ένα αρχικό κεφάλαιο μόλις 1.000 δολαρίων. Στο τέλος του πρώτου έτους των σπουδών του, αποφάσισε να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο για να αφοσιωθεί πλήρως στην ανάπτυξη της εταιρείας του.

Το 1992, σε ηλικία 27 ετών, ο Ντελ έγινε ο νεότερος διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που συμπεριλήφθηκε στη λίστα Fortune 500. Το 2013 οδήγησε την Dell στην έξοδο από το χρηματιστήριο, ενώ το 2016 πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συμφωνία με την EMC και τη VMware. Η Dell Technologies επέστρεψε στις δημόσιες αγορές το 2018.

Άλλες επιχειρηματικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες

Παράλληλα με την πορεία της Dell, ο Μάικλ Ντελ δημιούργησε το 1998 την MSD Capital, η οποία σήμερα είναι γνωστή ως DFO Management και διαχειρίζεται τις επενδύσεις της οικογένειας Ντελ. Έναν χρόνο αργότερα, το 1999, ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Σούζαν, το Michael & Susan Dell Foundation, έναν οργανισμό με εκτεταμένη φιλανθρωπική δράση σε διάφορους τομείς.

Οι δεσμοί με τον Λευκό Οίκο

Ο Μάικλ Ντελ διατηρεί επί χρόνια ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις κυβερνήσεις του. Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, συμμετείχε στο American Manufacturing Council, το συμβουλευτικό όργανο του Λευκού Οίκου για τη μεταποίηση. Το 2017, επέλεξε να παραμείνει σε αυτό το συμβούλιο, ακόμα και όταν άλλοι επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων αποχώρησαν μετά τα γεγονότα στο Σάρλοτσβιλ.

Οι δεσμοί του με τον Λευκό Οίκο ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Τον Μάρτιο του 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος διόρισε τον Ντελ στο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST). Σε αυτό το συμβούλιο συμμετέχουν και άλλα κορυφαία ονόματα της τεχνολογίας, όπως οι Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Τζένσεν Χουάνγκ, Λάρι Έλισον και Σεργκέι Μπριν.

Η πρωτοβουλία «Trump Accounts»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Μάικλ Ντελ και της συζύγου του, Σούζαν, να διαθέσουν 6,25 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών λογαριασμών για περίπου 25 εκατομμύρια παιδιά στις ΗΠΑ. Αυτή η πρωτοβουλία έγινε γνωστή στο πλαίσιο του προγράμματος «Trump Accounts». Ο ίδιος ο Ντελ, ωστόσο, έχει υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει κομματικό χαρακτήρα.

Στο μεταξύ, η μετοχή της Dell Technologies ενισχύθηκε κατά 1,9%, κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 533,88 δολαρίων, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε φτάσει έως τα 538,47 δολάρια.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr