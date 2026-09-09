Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία: Αναφορές για τραυματίες και κατάρρευση κτιρίου

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Ελβετίας το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες, ενώ αναφέρεται και κατάρρευση τμήματος του κτιρίου στο σημείο του συμβάντος. Μεγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσε στην περιοχή, η οποία έχει αποκλειστεί από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας και διερεύνησης.

Επέμβαση των αρχών στην Πιότα

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στον υδροηλεκτρικό σταθμό του Ρίτομ, στην περιοχή της Πιότα, η οποία βρίσκεται στην κοιλάδα της Λεβεντίνα, στο καντόνι του Τιτσίνο στην Ελβετία. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα εργοτάξιο, όπου σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, διεξάγονται εργασίες για την κατασκευή ενός νέου υδροηλεκτρικού σταθμού.

Η αστυνομία του Καντονιού του Τιτσίνο επιβεβαίωσε την εξέλιξη της επιχείρησης των αρχών στον σταθμό παραγωγής ενέργειας. Περιπολίες βρίσκονται σε δράση στην περιοχή, με τις δυνάμεις της τάξης να έχουν αποκλείσει την ευρύτερη ζώνη γύρω από το σημείο της έκρηξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών.

Το χρονικό του συμβάντος

Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης, με τις αναφορές να τοποθετούν το χρονικό διάστημα μεταξύ 09:30 και 10:00 τοπική ώρα Ελβετίας. Συγκεκριμένα, γύρω στις 10:00 το πρωί, οι αρχές δέχθηκαν κλήσεις για την έκρηξη, η οποία προκάλεσε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης και ασφαλείας στην περιοχή.

Από την ισχυρή έκρηξη, φέρεται να κατέρρευσε τμήμα του κτιρίου του εργοταξίου. Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδόθηκαν από διεθνή μέσα έκαναν λόγο για κατάρρευση στο σημείο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για τον εντοπισμό και τη διάσωση πιθανών εγκλωβισμένων.

Τουλάχιστον δύο τραυματίες και μεγάλη κινητοποίηση

Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο άτομα έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, ούτε έχει ανακοινωθεί η ταυτότητά τους από τις ελβετικές αρχές.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσε μεγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκειας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πυροσβέστες, διασώστες της Tre Valli Soccorso, καθώς και ένα ελικόπτερο της REGA, της ελβετικής υπηρεσίας αεροδιακομιδών, το οποίο συνέδραμε στις επιχειρήσεις. Η αστυνομία, πέραν του αποκλεισμού της περιοχής, συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια της έκρηξης

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες σχετικά με την αιτία που προκάλεσε την έκρηξη στον υδροηλεκτρικό σταθμό. Η αστυνομία έχει δηλώσει ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Οι έρευνες για τη διακρίβωση των αιτιών της έκρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για τυχόν άλλα θύματα πέραν των δύο τραυματιών που έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης συνεχίζουν το έργο τους στο σημείο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos