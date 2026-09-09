Ο Ντόναλντ Τραμπ μοίρασε χριστουγεννιάτικα δώρα 45.000 δολαρίων σε συνεργάτιδές του

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προσέφερε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ως εορταστικό δώρο σε στενές συνεργάτιδές του. Συγκεκριμένα, τρεις γυναίκες από το περιβάλλον του έλαβαν συνολικά 45.000 δολάρια σε μετρητά. Η κίνηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει μια μακρά παράδοση του Τραμπ να δωρίζει χρήματα σε άτομα που βρίσκονται κοντά του, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο όσο και στην ιδιωτική του ζωή.

Οι αποδέκτες των χρηματικών δώρων

Το ποσό των 45.000 δολαρίων μοιράστηκε σε τρεις γυναίκες που εργάζονται στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Νάταλι Χαρπ, η οποία χαρακτηρίζεται ως στενή συνεργάτιδα και «σκιά» του πρώην προέδρου.

Οι άλλες δύο γυναίκες που έλαβαν το χρηματικό ποσό είναι η Τσάμπερλαϊν Χάρις, η οποία κατέχει τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας εργασιών του Οβάλ Γραφείου, και η Μάργκο Μάρτιν, σύμβουλος επικοινωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, τόσο η Χάρις όσο και η Μάρτιν λαμβάνουν ετήσιο μισθό ύψους 150.000 δολαρίων.

Η παράδοση των χριστουγεννιάτικων δώρων

Η προεδρία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μία μακρά παράδοση στο να δίνει χριστουγεννιάτικα δώρα. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται σε άτομα από το περιβάλλον του, συμπεριλαμβανομένων βοηθών και άλλων συνεργατών του.

Η παράδοση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην περίοδο που ο Τραμπ ήταν στην κυβέρνηση, αλλά επεκτείνεται και στην εποχή που εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα. Τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα επιβεβαιώνουν την παροχή αυτού του μεγάλου χρηματικού ποσού στις τρεις γυναίκες βοηθούς.

Ο ρόλος της Νάταλι Χαρπ στο πλευρό του Τραμπ

Η Νάταλι Χαρπ, μία εκ των τριών αποδεκτών του δώρου, έχει αναλάβει υπηρεσία δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ από το 2022 και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητά του. Συχνά πυκνά αναλαμβάνει τις αναρτήσεις του πρώην προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, με τον ίδιο να υπαγορεύει και εκείνη να γράφει.

Επιπλέον, η Χαρπ ακολουθεί τον Ντόναλντ Τραμπ σε κάθε επαγγελματικό του ταξίδι. Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν τη συνεχή ενημέρωση του προέδρου για ευχάριστες ειδήσεις, την παράθεση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ανάγνωση επιστολών. Η αφοσίωσή της σε αυτά τα καθήκοντα είναι τέτοια που ορισμένοι την αποκαλούν «ανθρώπινο εκτυπωτή» του προέδρου. Ωστόσο, η Χαρπ έχει δεχθεί και κριτική το τελευταίο διάστημα, με τους επικριτές της να της χρεώνουν υπερβολικό ζήλο.

Προηγούμενα χρηματικά bonus σε συνεργάτες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει χρηματικά δώρα σε στενούς του συνεργάτες. Στο παρελθόν, ένας άλλος στενός συνεργάτης του, ο Γουόλτ Νότα, είχε λάβει ένα χρηματικό bonus ύψους 20.000 δολαρίων, επίσης ως «δώρο Χριστουγέννων».

Ο Γουόλτ Νότα είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τον χειρισμό των απόρρητων εγγράφων που είχαν περιέλθει στην κατοχή του μεγιστάνα, κρινόμενος ύποπτος. Παρόλα αυτά, τελικώς αθωρώθηκε από τις κατηγορίες που τον βάραιναν.

Με πληροφορίες από: Reader