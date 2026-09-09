Οι φόβοι των πρωτοετών φοιτητών: Οικονομικά άγχη και η πρόκληση των νέων φιλίων

Μια έρευνα του BBC, σε συνδυασμό με συζητήσεις με φοιτητές, φέρνει στο φως το άγχος που συνοδεύει το πέρασμα από τα μαθητικά χρόνια στην πανεπιστημιακή ζωή. Νέοι από όλο τον κόσμο κάνουν το επόμενο βήμα στις σπουδές τους, συχνά μετακομίζοντας μακριά από τον τόπο καταγωγής τους. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό για μια νέα αρχή, έρχονται αντιμέτωποι με το άγχος της κοινωνικοποίησης, τα οικονομικά βάρη και τα απαιτητικά προγράμματα σπουδών.

Οι προκλήσεις της φοιτητικής ζωής

Η μετάβαση στη φοιτητική ζωή αποτελεί μια σημαντική αλλαγή, η οποία συνοδεύεται από ποικίλες προκλήσεις. Το BBC, μέσα από συζητήσεις με νέους φοιτητές που εισήχθησαν στο πανεπιστήμιο, μεταδίδει την εμπειρία τους, η οποία φαίνεται να είναι κοινή σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτό συμβαίνει παρά τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των χωρών.

Οι βασικές ανησυχίες που αναδεικνύονται αφορούν τον φόβο της κοινωνικοποίησης σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον. Επιπλέον, τα οικονομικά βάρη αποτελούν σοβαρό παράγοντα άγχους για τους φοιτητές, καθώς και η διαχείριση των απαιτητικών προγραμμάτων σπουδών. Αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν ένα σύνολο πιέσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πρωτοετείς.

Η εμπειρία του Ισάακ Χιούιτ στο Κάρντιφ

Ο Ισάακ Χιούιτ, σε ηλικία 20 ετών, μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία από τη μετακόμιση στο Κάρντιφ για τις σπουδές του. Περιέγραψε αυτή την αρχή ως μια «εντελώς λευκή σελίδα», καθώς δεν γνώριζε κανέναν στην πόλη. Η προοπτική να γνωρίσει ξαφνικά πολλούς καινούργιους ανθρώπους, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του γυμνασίου, τον άγχωνε σημαντικά.

Τελικά, ο Ισάακ κατάφερε να δημιουργήσει φιλίες μιλώντας με τους συμφοιτητές του κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και των σεμιναρίων. Παραδέχεται ότι κάποιες φορές «τρομοκρατούνταν» στην προσπάθειά του να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ωστόσο, το γεγονός ότι όλοι σπούδαζαν Αγγλική Φιλολογία τους παρείχε ένα κοινό σημείο αναφοράς, διευκολύνοντας την επικοινωνία. Η συμβουλή του προς τους πρωτοετείς είναι να δείχνουν αυτοπεποίθηση, ακόμη κι αν μέσα τους φοβούνται, και να μην διστάζουν να κάνουν το πρώτο βήμα.

Η Γκρέις Μόρελ και η κοινωνικοποίηση στο Νότιγχαμ

Αντίστοιχες ανησυχίες για την κοινωνικοποίηση εξέφρασε και η Γκρέις Μόρελ, 19 ετών, η οποία σπουδάζει ως φοιτήτρια που μετακινείται καθημερινά στο πανεπιστήμιο στο Νότιγχαμ. Η Γκρέις ανησυχούσε για το πώς θα γνώριζε κόσμο, καθώς οι περισσότεροι συμφοιτητές της είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν παρέες στις φοιτητικές εστίες και στα διαμερίσματα.

Η ίδια, ωστόσο, βρήκε τον δικό της τρόπο για να ενταχθεί και να δημιουργήσει νέες σχέσεις. Συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό περιοδικό, καθώς και στις πανεπιστημιακές ομάδες ραδιοφώνου και θεάτρου. Όπως δήλωσε η Γκρέις, «Πολλές από τις φιλίες μου προέκυψαν επειδή αποφάσισα να εκτεθώ σε νέες εμπειρίες και να κάνω αυτά που αγαπώ. Κάποιες φορές ήταν δύσκολο, ειδικά όταν δεν γνωρίζεις κανέναν».

Κοινές ανησυχίες για τους νέους φοιτητές

Η έρευνα του BBC και οι μαρτυρίες των φοιτητών υπογραμμίζουν ότι οι ανησυχίες αυτές δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Νέοι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν παρόμοια συναισθήματα άγχους και αβεβαιότητας κατά την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πέρασμα από ένα οικείο περιβάλλον σε ένα εντελώς καινούργιο, με νέες απαιτήσεις και κοινωνικές δυναμικές, αποτελεί μια πρόκληση για πολλούς.

Οι συζητήσεις με τους φοιτητές αναδεικνύουν την καθολική φύση αυτών των φόβων, ανεξάρτητα από τις οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές συνθήκες της κάθε χώρας. Η ανάγκη για προσαρμογή, η δημιουργία νέων κοινωνικών κύκλων και η διαχείριση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων είναι κοινά σημεία προβληματισμού για τους πρωτοετείς φοιτητές παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Reader