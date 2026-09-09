Σκληρά αντίποινα του Ιράν έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες την εκτόξευση πυραύλων εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Παράλληλα, γνωστοποίησαν επιθέσεις εναντίον περίπου είκοσι πλοίων στην περιοχή του Κόλπου. Οι ενέργειες αυτές παρουσιάζονται ως αντίποινα για προηγούμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων.

Επίθεση στην αμερικανική βάση Αλ Αζράκ

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, η επίθεση στην Ιορδανία είχε ως σκοπό «να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος». Οι ίδιοι ανέφεραν ότι προκάλεσαν ζημιές στην αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Αζράκ. Οι ζημιές αυτές, κατά τους ισχυρισμούς τους, αφορούσαν «εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών».

Οι πληροφορίες αυτές μεταδόθηκαν σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Από την πλευρά τους, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι συνολικά εκτοξεύτηκαν 20 πύραυλοι εναντίον του βασιλείου. Από αυτούς, οι 18 αναχαιτίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

Πλήγματα στον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ

Τις ίδιες πρώτες πρωινές ώρες, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιπλέον επιθέσεις εναντίον δυο σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης οκτώ πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και δέκα άλλα πλοία, στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκαν σε «ανταπόδοση για την επίθεση και τις εχθρικές ενέργειες του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού». Οι Φρουροί ανέφεραν ότι οι προηγούμενες αμερικανικές ενέργειες είχαν στο στόχαστρο «πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια».

Προηγούμενα πλήγματα και δηλώσεις αξιωματούχων

Χθες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν πέντε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια. Αυτά τα πλήγματα παρουσιάστηκαν ως αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν λάβει χώρα τις προηγούμενες δύο ημέρες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο επίσκεψής του στην Κολομβία, τόνισε ότι «το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία, και κάθε φορά που το κάνει, ή αποπειράται να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, και νομίζω θα το ξαναδείτε αυτό σήμερα».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε μεταδώσει ότι ένα «μικρό» τάνκερ του Ιράν υπέστη αμερικανική πυραυλική επίθεση κοντά στο ιρανικό νησί Χαργκ, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα. Ωστόσο, στη σημερινή τους ανακοίνωση, οι Φρουροί επιβεβαίωσαν ότι συνολικά πέντε ιρανικά τάνκερ υπέστησαν επιθέσεις.

Επίσης, χθες, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Αλί Αμπντουλαχί, είχε δηλώσει πως «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων θα οδηγεί σε πλήγματα» του Ιράν «εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή».

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Με φόντο τις εξελίξεις αυτές, οι τιμές του πετρελαίου συνέχιζαν να αυξάνονται νωρίτερα σήμερα. Συγκεκριμένα, το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Νοέμβριο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία.

Με πληροφορίες από: News.gr