Νέα έρευνα Pisa: Ασιατικές χώρες στην κορυφή, ανησυχία για την πτώση των επιδόσεων στον ΟΟΣΑ

Η νέα έρευνα Pisa, που διεξήχθη από τον ΟΟΣΑ, φέρνει στην επιφάνεια την κυριαρχία ασιατικών χωρών στις σχολικές επιδόσεις, ιδιαίτερα στις επιστήμες και τα μαθηματικά. Παράλληλα, η μελέτη καταγράφει μια ανησυχητική πτώση στις μέσες επιδόσεις των μαθητών στις χώρες του Οργανισμού, με την ικανότητα ανάγνωσης να παρουσιάζει ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία.

Η ασιατική υπεροχή στην επίλυση προβλημάτων

Όπως και σε προηγούμενες μελέτες, οι ασιατικές χώρες βρίσκονται μεταξύ των καλύτερων μαθητών στους τρεις βασικούς τομείς που εξετάζει η έρευνα: την κατανόηση γραπτού κειμένου, τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Η κυριαρχία τους επεκτείνεται και στον τομέα της επίλυσης προβλημάτων με χρήση πληροφορικής, μια ικανότητα που αξιολογήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

Συγκεκριμένα, τέσσερις κινεζικές επαρχίες και μητροπόλεις, το Πεκίνο, η Σανγκάη, το Τζιανγκσού και το Τζετζιάνγκ, κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στις επιστήμες και τα μαθηματικά. Η Σιγκαπούρη αναδείχθηκε πρώτη στην κατανόηση κειμένου, ενώ το Μακάο, η Ταϊβάν, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα συμπληρώνουν τις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της Ασίας.

Το παγκόσμιο βαρόμετρο της εκπαίδευσης

Η μελέτη Pisa, η οποία δημοσιεύεται κάθε τρία χρόνια, έχει καθιερωθεί με το πέρασμα των ετών ως ένα σημαντικό παγκόσμιο βαρόμετρο για την αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα αποτελέσματά της παρακολουθούνται στενά από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, καθώς παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Από το έτος 2000, η έρευνα αξιολογεί τις σχολικές επιδόσεις μαθητών ηλικίας 15 ετών. Εξετάζει την κατανόηση γραπτού κειμένου, καθώς και τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά και τις επιστήμες. Κάθε φορά, η μελέτη επικεντρώνεται σε έναν «κυρίαρχο» τομέα, ο οποίος για την έκδοση του 2025 είναι οι επιστήμες.

Ανησυχητική πτώση επιδόσεων στον ΟΟΣΑ

Παρά την ασιατική υπεροχή, η φετινή μελέτη καταγράφει «την ασθενέστερη μέση επίδοση που έχει ποτέ παρατηρηθεί» στις χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η επίδοση στον τομέα των επιστημών διατηρείται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, ωστόσο παρατηρείται μια σημαντική πτώση.

Ο Ερίκ Σαρμπονιέ, ειδικός του ΟΟΣΑ για θέματα εκπαίδευσης, υπογραμμίζει ότι υπάρχει πτώση μεγαλύτερη από 20 μονάδες στην κατανόηση γραπτού κειμένου και στα μαθηματικά. Για τον οργανισμό, μια διαφορά 20 μονάδων αντιστοιχεί σε μία ολόκληρη σχολική χρονιά, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Αυξανόμενες δυσκολίες για τους μαθητές

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, κατά την παρουσίαση της έρευνας στους δημοσιογράφους, διαπίστωσε ότι στο σύνολο των χωρών του Οργανισμού, ένας μαθητής στους πέντε αντιμετωπίζει πλέον δυσκολίες στους τρεις βασικούς τομείς που εξετάζονται. Αυτό αποτελεί επιδείνωση σε σχέση με το 2022, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν ένας στους έξι μαθητές.

Η πτώση αυτή στην ικανότητα ανάγνωσης θεωρείται «ιδιαίτερα ανησυχητική» από τους ειδικούς, καθώς αποτελεί θεμελιώδη δεξιότητα για την πρόοδο σε όλους τους τομείς της μάθησης. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσεκτική εξέταση των εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Με πληροφορίες από: Reader