Η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ξανανοίγει την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

Η δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου οδήγησε σε μία απρόσμενη εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου Άλεξ Μεσχισβίλι από τη Βέροια, είκοσι χρόνια πριν. Ένας από τους τότε εμπλεκόμενους, σήμερα ενήλικας, επικοινώνησε με τη δικαστηριακή ψυχολόγο Χριστίνα Αντωνοπούλου, δηλώνοντας έτοιμος να αποκαλύψει στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, ανατρέπουν την ιστορία που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Η δολοφονία του δικηγόρου και η νέα εξέλιξη

Η δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου φέρεται να ενεργοποίησε ένα πρόσωπο που πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις εξαφάνισης παιδιού στην Ελλάδα. Πρόκειται για την υπόθεση του Άλεξ Μεσχισβίλι, ο οποίος εξαφανίστηκε στη Βέροια πριν από είκοσι χρόνια.

Μετά το συμβάν με τον δικηγόρο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που είχε κατηγορηθεί τότε, έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην δικαστηριακή ψυχολόγο Χριστίνα Αντωνοπούλου. Στο μήνυμά του ζητούσε τη βοήθεια για την εύρεση ενός «μαχητικού δικηγόρου» και εξέφραζε την πρόθεσή του να αποκαλύψει νέα στοιχεία.

Το email και οι ισχυρισμοί του πρώην κατηγορούμενου

Σύμφωνα με την κ. Αντωνοπούλου, η οποία μίλησε στο topontiki.gr, το email αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για μία νέα προσπάθεια δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Ο αποστολέας του email είναι σήμερα πάνω από 40 ετών, ζει στην Αγγλία, έχει δημιουργήσει οικογένεια και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Ο άνθρωπος αυτός υποστηρίζει ότι καταδικάστηκε άδικα για την υπόθεση του Άλεξ. Ισχυρίζεται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι φίλοι του άγγιξαν ποτέ τον Άλεξ και ότι ουδέποτε συμμετείχαν σε περιστατικά εκφοβισμού (bullying) εις βάρος του 11χρονου. Οι δηλώσεις του ανατρέπουν την έως τώρα γνωστή εκδοχή των γεγονότων.

Η ανατροπή της υπόθεσης και το άφαντο πτώμα

Το σημαντικότερο σημείο των ισχυρισμών του πρώην κατηγορούμενου είναι ότι διαθέτει στοιχεία που, κατά την πλευρά του, αποδεικνύουν πως ο 11χρονος Άλεξ δεν δολοφονήθηκε από τα παιδιά, αλλά απήχθη. Αυτή η νέα εκδοχή τίθεται πλέον στο τραπέζι και είναι σαφώς διαφορετική από εκείνη που είχε κυριαρχήσει στην υπόθεση.

Η θέση του πρώην κατηγορούμενου συνδέεται άμεσα με ένα από τα μεγαλύτερα κενά της τότε έρευνας για την εξαφάνιση του 11χρονου, το οποίο αφορά τη σορό του Άλεξ, η οποία δεν βρέθηκε ποτέ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτός είναι και ο λόγος που το πτώμα του Άλεξ δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο που είχε υποδειχθεί. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα για να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, όπως δήλωσε η κα Αντωνοπούλου.

Νέες μαρτυρίες από εμπλεκόμενα πρόσωπα

Το email του πρώην κατηγορούμενου δεν είναι, σύμφωνα με την κα Αντωνοπούλου, η μοναδική νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η δικαστηριακή ψυχολόγος υποστηρίζει ότι δύο ή τρία από τα παιδιά που είχαν εμπλακεί τότε στην υπόθεση του Άλεξ, και έχουν πλέον δημιουργήσει τις δικές τους οικογένειες, επιθυμούν να μιλήσουν για όσα συνέβησαν.

Αυτά τα πρόσωπα, έχοντας σήμερα οικογένειες και παιδιά, αισθάνονται την ανάγκη να αποκαλύψουν τι έγινε πραγματικά εκείνη την εποχή. Η πρόθεσή τους να καταθέσουν νέα στοιχεία ενδέχεται να προσθέσει περαιτέρω διαστάσεις στην επανεξέταση της υπόθεσης.

Η υπόθεση του Άλεξ Μεσχισβίλι

Η υπόθεση του Άλεξ Μεσχισβίλι αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και άλυτες υποθέσεις εξαφάνισης στην Ελλάδα. Ο 11χρονος Άλεξ εξαφανίστηκε από τη Βέροια πριν από είκοσι χρόνια, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και να προκαλεί ερωτήματα μέχρι σήμερα.

Η αρχική έρευνα είχε επικεντρωθεί στην παρέα των παιδιών με την οποία φέρεται να βρισκόταν ο Άλεξ, οδηγώντας σε κατηγορίες και καταδίκες. Ωστόσο, η σορός του παιδιού δεν βρέθηκε ποτέ, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki