Η ώρα διεξαγωγής του αγώνα Παναθηναϊκός - Κηφισιά άλλαξε

Η Stoiximan Superleague προχώρησε σε νέα ανακοίνωση σχετικά με τον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς, που είχε ήδη οριστεί, θα διεξαχθεί τελικά σε διαφορετική ώρα από την αρχικά προγραμματισμένη. Συγκεκριμένα, η σέντρα θα γίνει δεκαπέντε λεπτά αργότερα, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στο ΟΑΚΑ.

Η νέα ώρα έναρξης της αναμέτρησης

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague γνωστοποίησε σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, την τροποποίηση της ώρας έναρξης του παιχνιδιού. Ενώ η ημέρα διεξαγωγής παραμένει σταθερή, δηλαδή η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, η ώρα έναρξης μετατέθηκε. Αυτή η αλλαγή αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στα δεδομένα του εξ αναβολής αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά, αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά οριστεί, θα ξεκινήσει στις 21:15. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι η έναρξη της αναμέτρησης θα γίνει ένα τέταρτο πιο μετά, δηλαδή δεκαπέντε λεπτά αργότερα. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει το νέο πρόγραμμα για τους φιλάθλους και τις ομάδες.

Η αρχική αναβολή και οι λόγοι της

Το παιχνίδι αυτό, που αφορά την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, είχε αναβληθεί αρχικά. Η απόφαση για την αναβολή είχε ληφθεί μετά από σχετικό αίτημα των «πράσινων», οι οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματος «joker out» που διέθεταν, ένα δικαίωμα που επιτρέπει σε μια ομάδα να μην αγωνιστεί σε συγκεκριμένο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Ο βασικός λόγος της αναβολής ήταν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού εκείνη την περίοδο. Η ομάδα επιδίωξε να μην αγωνιστεί για το ελληνικό πρωτάθλημα ανάμεσα από τα παιχνίδια της με τη Χράντετς Κράλοβε. Αυτή η ενέργεια είχε ως στόχο να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το αγωνιστικό πρόγραμμα και οι ποδοσφαιριστές, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Λεπτομέρειες του αγώνα και η τηλεοπτική μετάδοση

Η εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά θα διεξαχθεί κανονικά την προσεχή Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Το γήπεδο θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τους πρώτους βαθμούς της σεζόν.

Για τους φιλάθλους που δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Συγκεκριμένα, η ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά θα πραγματοποιηθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό SKAI. Αυτό εξασφαλίζει ότι το ευρύ κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το παιχνίδι από την άνεση του σπιτιού του.

Οι βοηθοί διαιτητές της αναμέτρησης

Για την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του αγώνα της 1ης αγωνιστικής, έχουν οριστεί και οι βοηθοί διαιτητές που θα πλαισιώσουν τον κεντρικό διαιτητή. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Super League, οι ρόλοι των βοηθών διαιτητών θα ανατεθούν σε δύο έμπειρους παράγοντες του χώρου, διασφαλίζοντας την τήρηση των κανονισμών.

Πιο αναλυτικά, ως βοηθοί διαιτητές για την αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς έχουν οριστεί ο Γιώργος Στεφανής από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Καρδίτσας και ο Κωνσταντίνος Μάτσας από την ΕΠΣ Ηρακλείου. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών του ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit