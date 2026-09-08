Η Βίβιαν Γουίλσον πρωταγωνιστεί σε καμπάνια κατά της τεχνητής νοημοσύνης

Η Βίβιαν Γουίλσον, κόρη του Έλον Μασκ, συμμετείχε στην καμπάνια του brand ρούχων Desigual, η οποία στρέφεται κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια ακόμη φορά πρόκληση προς τον τρισεκατομμυριούχο πατέρα της, Έλον Μασκ, ο οποίος είναι και ιδρυτής της Tesla.

Η 22χρονη Γουίλσον, η οποία είναι τρανς γυναίκα, δεν χάνει ευκαιρία να προκαλέσει τον πατέρα της, πρωταγωνιστώντας σε αυτή την καμπάνια μόδας.

Η συμμετοχή στην καμπάνια της Desigual

Η Βίβιαν Γουίλσον πρωταγωνιστεί στην καμπάνια για τη συλλογή φθινοπώρου του 2026 της ισπανικής εταιρείας μόδας Desigual. Η συμμετοχή της στην εν λόγω καμπάνια έχει ως στόχο να εκφράσει μια σαφή θέση απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η 22χρονη, ως κόρη του Έλον Μασκ, έχει επιλέξει να λάβει μέρος σε μια πρωτοβουλία που έρχεται σε αντίθεση με τις τεχνολογικές εξελίξεις στις οποίες πρωτοστατεί ο πατέρας της, δημιουργώντας έτσι μια νέα αφορμή για συζήτηση.

Το μήνυμα της καμπάνιας «Γεννημένη για να παρακούει»

Η καμπάνια της Desigual φέρει τον εύστοχο τίτλο «Γεννημένη για να παρακούει». Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εταιρείας, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη εξέγερση δεν έγκειται πλέον στην καταπολέμηση του συστήματος, αλλά στην άρνηση να αποτελεί κανείς μέρος του. Όταν όλα καλούν σε υπακοή, η απάντηση βρίσκεται στη στάση, την ειρωνεία και την ελευθερία να είναι κανείς ο εαυτός του.

Το βίντεο και η δήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη

Το τολμηρό βίντεο της καμπάνιας παρουσιάζει τη Βίβιαν Γουίλσον να περνάει χρόνο με το DESI 84, ένα ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει καθημερινές εργασίες. Η Γουίλσον αποφασίζει να θέσει το ρομπότ σε διάφορες καταστάσεις για τις οποίες δεν έχει λάβει εκπαίδευση.

Μέσα από αυτές τις δοκιμασίες, αποδεικνύεται ότι το ρομπότ δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας αρκετά πράγματα. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη δήλωση σχετικά με το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Οι λόγοι της Βίβιαν Γουίλσον

Σε συνέντευξη που παραχώρησε μέσω email στο PEOPLE, η Γουίλσον ανέφερε ότι επιθυμούσε να συνεργαστεί με την Desigual λόγω της «πιο ζωντανής και ελαφρώς μαξιμαλιστικής προσέγγισής τους». Πρόσθεσε επίσης ότι εκτιμά το γεγονός πως είναι «πολύ φιλόδοξοι στα δημιουργικά τους οράματα».

Το μοντέλο εξήγησε ότι ήταν σημαντικό για εκείνη να πάρει θέση σχετικά με τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία της μόδας. Η ίδια δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «αφαιρεί θέσεις εργασίας από ταλαντούχους δημιουργούς ενώ είναι επιζήμια και για το περιβάλλον».

Η σχέση με τον Έλον Μασκ

Η συμμετοχή της Βίβιαν Γουίλσον στην καμπάνια της Desigual εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών της, οι οποίες συχνά ερμηνεύονται ως μια μορφή πρόκλησης προς τον πατέρα της. Η 22χρονη φαίνεται να επιδιώκει να εκφράσει τις απόψεις της, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις θέσεις του ιδρυτή της Tesla, ειδικά σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Με πληροφορίες από: Reader