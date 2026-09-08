Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν αιφνιδιάστηκαν από την επιστολή του βασιλιά Καρόλου

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν, εξεπλάγησαν από την επιστολή που εστάλη εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου τους. Η επιστολή αυτή διευκρινίζει ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και ότι θα παραμείνουν ιδιώτες πολίτες. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ πληροφορήθηκαν για το περιεχόμενο της επιστολής λίγο πριν αυτή σταλεί, γεγονός που προκάλεσε την έκπληψή τους.

Η επιστολή που προκάλεσε έκπληξη

Η επιστολή, την οποία ενέκρινε ο βασιλιάς Κάρολος, εστάλη χθες προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους. Μέσω αυτής, επαναβεβαιώνεται πως ο μικρότερος γιος του βασιλιά, Χάρι, και η σύζυγός του, Μέγκαν, παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η διευκρίνιση αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσδιορίζοντας εκ νέου τη θέση τους εντός του βασιλικού πλαισίου.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι το καθεστώς τους, το οποίο αρχικά είχε συμφωνηθεί με την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ το 2020, παρέχει στο ζευγάρι την ελευθερία που επιθυμούν. Αυτή η ελευθερία σχετίζεται με την οικονομική τους ανεξαρτησία και την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Η επιστολή τονίζει ότι «δεν αλλάζει το παρόν καθεστώς του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ», επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της προηγούμενης συμφωνίας.

Η απρόσμενη επιστροφή στη Βρετανία

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, μαζί με τα δύο τους παιδιά, επέστρεψαν τον περασμένο μήνα στη Βρετανία, με σκοπό να εγκατασταθούν εκεί. Η επιστροφή τους σηματοδοτεί την επανεγκατάστασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, έξι χρόνια αφότου είχαν απαρνηθεί τα βασιλικά τους καθήκοντα και είχαν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αναζητώντας μια νέα πορεία.

Η κίνηση αυτή της επιστροφής αιφνιδίασε ακόμη και τα στενά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ο βασιλιάς Κάρολος, μάλιστα, πληροφορήθηκε το σχέδιο του ζεύγους μόλις λίγες ημέρες πριν δημοσιοποιηθεί η είδηση της επανεγκατάστασής τους, υπογραμμίζοντας το απρόσμενο της εξέλιξης για το παλάτι.

Το καθεστώς των ιδιωτών πολιτών και οι δραστηριότητές τους

Η επιστολή του βασιλιά Καρόλου διευκρινίζει περαιτέρω ότι το φιλανθρωπικό έργο του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ αποτελεί ένα προσωπικό ζήτημα και για τους δύο. Αυτό το έργο συντελείται ιδιωτικά, μακριά από τα επίσημα βασιλικά πρωτόκολλα. Η θέση τους, όπως αναφέρεται, είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που διατηρούν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα.

Το ζευγάρι είχε φύγει για τις ΗΠΑ το 2020, εγκαταλείποντας τότε τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του, με στόχο να ακολουθήσουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ανεξάρτητες καριέρες. Η αρχική συμφωνία για το καθεστώς τους, η οποία είχε γίνει με την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ, τους παρείχε ήδη την ελευθερία για οικονομική ανεξαρτησία και προστασία της ιδιωτικότητάς τους.

Προηγούμενες κατηγορίες και το ζήτημα της ασφάλειας

Παρά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα και την μετακόμισή τους στις ΗΠΑ, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν δεν σταμάτησαν να απασχολούν την επικαιρότητα. Ο Χάρι είχε στο παρελθόν κατηγορήσει τη βασιλική οικογένεια για παραμέληση, ενώ είχε επίσης δηλώσει ότι οι ταμπλόιντ κατέστρεψαν τη ζωή του.

Επιπλέον, ο πρίγκιπας Χάρι είχε εκφράσει κατηγορίες προς την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι απέτυχε να παράσχει επαρκή ασφάλεια προκειμένου εκείνος να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του με ασφάλεια. Προς επίλυση αυτού του ζητήματος, μια επιτροπή που είναι αρμόδια να αποφασίζει για το επίπεδο της ασφάλειας που θα προσφέρεται στο ζευγάρι με δημόσια έξοδα, πρόκειται να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Reader