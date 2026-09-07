Ο Γιώργος Αθανασιάδης αφιέρωσε τη νίκη του Ηρακλή στον πατέρα του

Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή, Γιώργος Αθανασιάδης, βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων μετά την πρώτη νίκη της ομάδας του στη φετινή Super League. Ο Ηρακλής επικράτησε με 2-0 του Αστέρα στην Τρίπολη, σε μια αναμέτρηση που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τον Αθανασιάδη. Ο ίδιος αφιέρωσε τη νίκη στον πατέρα του, ο οποίος τον στήριξε καθοριστικά στην πορεία του, καθώς και στον γιο του.

Η πρώτη νίκη του Ηρακλή στη Super League

Ο Ηρακλής κατάφερε να σημειώσει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Η ομάδα του επικράτησε εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης, με τελικό σκορ 2-0. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον Ηρακλή, καθώς του προσφέρει τους πρώτους τρεις βαθμούς στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Τρίπολη, με τον Ηρακλή να δείχνει αποφασιστικότητα και να καταφέρνει να επιβάλει τον ρυθμό του. Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ψυχολογία της ομάδας, η οποία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στο πρωτάθλημα.

Η συγκινητική αφιέρωση του τερματοφύλακα

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Αθανασιάδης μίλησε στην κάμερα της NOVA, όπου προχώρησε σε μια συγκινητική δήλωση. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή αφιέρωσε τη νίκη στον πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν στην κερκίδα και παρακολουθούσε την αναμέτρηση. Η αφιέρωση αυτή υπογράμμισε την βαθιά σχέση και την ευγνωμοσύνη του ποδοσφαιριστή προς τον γονέα του.

Συγκεκριμένα, ο Αθανασιάδης ανέφερε ότι ο πατέρας του τον «έτρεχε 12 χρόνια» για το σήμα που φοράει στη φανέλα του Ηρακλή. Αυτή η φράση αναδεικνύει την πολυετή προσπάθεια και την αφοσίωση που έχει δείξει ο πατέρας του για την καριέρα του γιου του. Εκτός από τον πατέρα του, ο Γιώργος Αθανασιάδης αφιέρωσε τη νίκη και στον γιο του, τονίζοντας τη σημασία της οικογένειας για τον ίδιο.

Οι στιγμές του αγώνα και το καθοριστικό πέναλτι

Ο Γιώργος Αθανασιάδης αναφέρθηκε και σε μια κρίσιμη στιγμή του αγώνα, η οποία συνδέθηκε άμεσα με την προσωπική του διαδρομή. Όπως δήλωσε, το πέναλτι που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν καθοριστικό για την εξασφάλιση του «τρίποντου» για τον Ηρακλή. Εκείνη τη στιγμή, ο τερματοφύλακας ένιωσε σαν «να περνάει η ζωή μου από μπροστά», μια φράση που αποτυπώνει την ένταση και τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

Η εκτέλεση του πέναλτι, που οδήγησε στο «κλείδωμα» της νίκης, αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς για τον ίδιο, φέρνοντας στο μυαλό του όλη την πορεία και τις θυσίες που έχουν γίνει. Η επιτυχής έκβαση αυτής της φάσης του αγώνα συνέβαλε στην επικράτηση της ομάδας και στην επίτευξη του στόχου της νίκας.

Τα αγωνιστικά σχόλια και οι στόχοι της ομάδας

Πέρα από τις προσωπικές του δηλώσεις, ο Γιώργος Αθανασιάδης σχολίασε και την αγωνιστική εικόνα του Ηρακλή. Ο τερματοφύλακας τόνισε ότι η ομάδα βρήκε χώρους στην αντεπίθεση, κάτι που εκμεταλλεύτηκε αποτελεσματικά. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι παίκτες ήταν «μαζεμένοι» και γνώριζαν ακριβώς τι ήθελαν να πετύχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας συγκέντρωση και πειθαρχία.

Ο Αθανασιάδης υπογράμμισε επίσης ότι ο Ηρακλής είναι μια «καινούρια ομάδα», αποτελούμενη από «35 παίκτες νέους». Αυτό το στοιχείο δείχνει την ανάγκη για προσαρμογή και χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Παρά την ανανέωση του ρόστερ, ο στόχος της ομάδας παραμένει υψηλός, καθώς, όπως δήλωσε, επιθυμούν να φτάσουν «όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε» στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta