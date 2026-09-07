Η σπάνια πάθηση που δεν επιτρέπει σε μητέρα να αγκαλιάσει το μωρό της

Μια σπάνια γενετική πάθηση, η επιδερμόλυση πομφολυγώδης, ταλαιπωρεί τον πεντάμηνο Ralph, καθιστώντας το δέρμα του τόσο εύθραυστο που ακόμα και η παραμικρή επαφή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Η μητέρα του, Ciara Burnside, από το Bedfordshire της Βρετανίας, φοβάται να τον αγγίξει ακόμα και λίγο πιο δυνατά, καθώς το σώμα του έχει γεμίσει με επώδυνες φουσκάλες. Η διάγνωση της κατάστασης του Ralph, γνωστής και ως «δέρμα πεταλούδας», έγινε δύο μήνες μετά τη γέννησή του.

Τα πρώτα σημάδια μετά τη γέννηση

Τα πρώτα σημάδια της πάθησης εμφανίστηκαν λίγες στιγμές μετά τη γέννηση του Ralph, τον Μάρτιο του 2026. Ο μικρός χρειάστηκε να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέσα σε λίγα λεπτά από τη γέννησή του. Μέσα στις επόμενες ώρες, οι γονείς του παρατήρησαν το σώμα του να γεμίζει με φουσκάλες.

Η 30χρονη μητέρα, Ciara, θυμάται ότι αρχικά παρατήρησε μεγάλες κόκκινες περιοχές στα δάχτυλα των χεριών και στα πόδια του μωρού. Όπως περιέγραψε, ρώτησε τη μαία «Τι συμβαίνει με αυτόν;». Η κατάσταση του βρέφους επιδεινώθηκε γρήγορα, με φουσκάλες να εμφανίζονται σε ολόκληρο το σώμα του, ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Η διάγνωση της σπάνιας πάθησης

Η διάγνωση για τον Ralph ήρθε δύο μήνες μετά τη γέννησή του, επιβεβαιώνοντας ότι πάσχει από ενδιάμεση ιοντική επιδερμόλυση. Πρόκειται για μια μορφή junctional epidermolysis bullosa (JEB), η οποία συνδέεται με μετάλλαξη στο γονίδιο COL17A1.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι και οι δύο γονείς, η Ciara Burnside και ο Lewis Archer, είναι φορείς της συγκεκριμένης γενετικής μετάλλαξης, κάτι που δεν γνώριζαν προηγουμένως.

Ο αντίκτυπος της διάγνωσης στους γονείς

Η στιγμή της διάγνωσης ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική για το ζευγάρι. Η Ciara περιγράφει ότι ένας σύμβουλος τους έδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο για την επιδερμόλυση πομφολυγώδη. Την επόμενη ημέρα, ένας ειδικός από το Great Ormond Street Hospital επισκέφθηκε τους γονείς για να τους εξηγήσει λεπτομερώς τι σήμαινε η ασθένεια για τον γιο τους.

Οι γονείς ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος της πάθησης από τον οποίο το βρέφος μπορεί να μην επιβιώσει. Η Ciara ανέφερε πως μετά από αυτή την πληροφορία, εκείνη και ο σύντροφός της «απλώς καταρρεύσαμε. Κλαίγαμε και ήμασταν πολύ, πολύ αναστατωμένοι».

Τι είναι η επιδερμόλυση πομφολυγώδης

Η επιδερμόλυση πομφολυγώδης αποτελεί μια ομάδα σπάνιων γενετικών παθήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα το δέρμα να γίνεται εξαιρετικά εύθραυστο. Ακόμη και μια μικρή τριβή, ένα ξύσιμο ή η έκθεση σε θερμότητα μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση φουσκάλων και πληγών στο δέρμα.

Στις σοβαρότερες μορφές της πάθησης, οι βλάβες δεν περιορίζονται μόνο στο εξωτερικό δέρμα, αλλά μπορούν να εμφανιστούν και εσωτερικά. Τέτοιες εσωτερικές βλάβες μπορούν να επηρεάσουν, μεταξύ άλλων, το στόμα ή τον οισοφάγο. Μέχρι σήμερα, η πάθηση δεν έχει οριστική θεραπεία και η αντιμετώπισή της επικεντρώνεται κυρίως στην πρόληψη των τραυματισμών, στην κατάλληλη φροντίδα των πληγών και στην αντιμετώπιση των πιθανών επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta