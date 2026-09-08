Διάρρηξη στο μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία: Άρπαξαν πίνακες 9 εκατ. ευρώ

Δύο δράστες εισέβαλαν τα ξημερώματα της Τρίτης (08.09.2026) στο Μουσείο Ρενουάρ στην Καν-συρ-Μερ της Γαλλίας, αρπάζοντας τέσσερις πίνακες του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ. Η συνολική αξία των κλαπέντων έργων εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Παρά την άμεση καταδίωξη από τις αρχές, οι διαρρήκτες κατάφεραν αρχικά να διαφύγουν, ωστόσο δύο από τους πίνακες ανακτήθηκαν.

Η διάρρηξη και η αξία των έργων

Τέσσερις πίνακες του σπουδαίου Γάλλου ιμπρεσιονιστή Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ ήταν ο στόχος των δύο δραστών που εισέβαλαν τα ξημερώματα της Τρίτης (08.09.2026) στο Μουσείο Ρενουάρ στην Καν-σιρ-Μερ, στη Γαλλία. Η συνολική αξία των κλαπέντων έργων τέχνης αγγίζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

Οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν με δύο από τους πίνακες από το μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία, καθώς αρχικά εγκατέλειψαν τον έναν ενώ καταδιώκονταν από την αστυνομία. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ανακτήθηκε ένας ακόμα πίνακας. Δύο πίνακες, από τους τέσσερις που είχαν αρχικά κλαπεί, εγκαταλείφθηκαν από τους δύο κλέφτες και ανακτήθηκαν στον κήπο του μουσείου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της κοινότητας.

Το χρονικό της επιχείρησης και η καταδίωξη

Η εισβολή στο μουσείο πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μπράιαν Μασόν. Ο συναγερμός του μουσείου ήχησε στις 05:48 τοπική ώρα, δηλαδή 06:48 ώρα Ελλάδας. Μέσα σε πέντε λεπτά, στις 05:53, η δημοτική αστυνομία βρισκόταν ήδη επιτόπου.

Παρά την άμεση καταδίωξη από τις αρχές, οι διαρρήκτες κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν. Εντοπίστηκαν χάρη στις κάμερες βιντεοπροστασίας της πόλης, αλλά διέφυγαν, εγκαταλείποντας στην προσπάθειά τους τον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Οι σειρήνες του μουσείου και η άμεση επέμβαση της αστυνομίας έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν, με αποτέλεσμα να κλέψουν μόνο τέσρα έργα από τα δώδεκα που αριθμεί το μουσείο.

Η σημασία του μουσείου και η δήλωση του δημάρχου

Το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, που βρίσκεται όχι μακριά από τη Νίκαια, δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, ο οποίος έζησε εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του (1841-1919).

Σήμερα, εκτός από την αρχική επίπλωση, στο μουσείο εκτίθενται αντικείμενα και έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ, όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική καρέκλα του. Οι χώροι του φιλοξενούν επίσης πορτρέτα, τοπία και γυμνά ζωγραφισμένα από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, όλα πλαισιωμένα από έναν ιστορικό ελαιώνα.

Ο δήμαρχος Μπράιαν Μασόν τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας ότι «το να επιτεθείς στο μουσείο Ρενουάρ είναι σαν να επιτίθεσαι σε ένα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Καν-συρ-Μερ. Οι πράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές».

Προηγούμενη διάρρηξη στο Λούβρο

Αυτό το χτύπημα στο μουσείο Ρενουάρ καταγράφεται σχεδόν έναν χρόνο έπειτα από μια κινηματογραφική διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο Λούβρο, στο κέντρο του Παρισιού. Τότε, τον Οκτώβριο του 2025, οι δράστες είχαν αφαιρέσει κοσμήματα συνολικής αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταξύ των κλαπέντων αντικειμένων από το Λούβρο βρισκόταν και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Η νέα αυτή διάρρηξη έρχεται να προκαλέσει ανησυχία στον καλλιτεχνικό κόσμο της Γαλλίας, μετά το προηγούμενο περιστατικό μεγάλης κλίμακας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis