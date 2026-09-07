Το Μαρούσι θα δώσει το «παρών» στη συνάντηση της ΕΟΚ για τη διαιτησία

Οι εκπρόσωποι του Αμαρουσίου θα δώσουν κανονικά το «παρών» στην προγραμματισμένη συνάντηση που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το κύριο θέμα της συζήτησης θα είναι η διαιτησία, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα το χώρο του μπάσκετ. Η συνάντηση έχει οριστεί για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ομάδες της GBL, με μία σημαντική εξαίρεση.

Η συνάντηση της ΕΟΚ για τη διαιτησία

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει προγραμματίσει μια κρίσιμη συνάντηση με τις ομάδες της GBL, με αποκλειστικό θέμα τη διαιτησία. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να συζητηθούν εκτενώς τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα αυτό.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των συλλόγων, επιδιώκοντας έναν ανοιχτό διάλογο για τις προκλήσεις και τις προοπτικές βελτίωσης της διαιτησίας στο ελληνικό μπάσκετ.

Η παρουσία του Αμαρουσίου

Το Μαρούσι επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στη συνάντηση της ΕΟΚ, δηλώνοντας ότι οι εκπρόσωποί του θα δώσουν κανονικά το «παρών». Η απόφαση αυτή το εντάσσει στην πλειοψηφία των ομάδων που θα παραβρεθούν, δείχνοντας το ενδιαφέρον του συλλόγου για τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος.

Η παρουσία της ομάδας των βορείων προαστίων σηματοδοτεί τη διάθεση για συμμετοχή στον διάλογο σχετικά με τη διαιτησία, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Οι εκπρόσωποι του Αμαρουσίου

Για λογαριασμό της ΚΑΕ Αμαρούσι, στη συνάντηση της ΕΟΚ θα παραστούν δύο σημαντικά στελέχη της διοίκησης. Συγκεκριμένα, την ομάδα θα εκπροσωπήσουν ο CEO της ΚΑΕ, Φάνης Ταρνατώρος, καθώς και ο νέος γενικός διευθυντής (GM), Γιώργος Συρίδης.

Η παρουσία τόσο του διευθύνοντος συμβούλου όσο και του γενικού διευθυντή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει το Μαρούσι στη συγκεκριμένη συνάντηση και στα θέματα που θα συζητηθούν.

Η απουσία του Παναθηναϊκού AKTOR

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες, ο Παναθηναϊκός AKTOR επέλεξε να μην παραστεί στην προγραμματισμένη συνάντηση της ΕΟΚ. Οι «πράσινοι» εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας συνάντησης.

Σύμφωνα με την άποψη του Παναθηναϊκού AKTOR, η συνάντηση θεωρείται «χάσιμο χρόνου» και μια κίνηση «για τα μάτια του κόσμου». Οι «πράσινοι» πιστεύουν ότι μια τέτοια επικοινωνία δεν θα εισφέρει τίποτε ουσιαστικό στη διαιτησία και το μπάσκετ την επόμενη ημέρα, δικαιολογώντας έτσι την απουσία τους.

Η συμμετοχή των υπολοίπων ομάδων της GBL

Πέρα από την εξαίρεση του Παναθηναϊκού AKTOR, όλες οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της GBL αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη συνάντηση της ΕΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των συλλόγων θα συμμετάσχει στον διάλογο για τη διαιτησία.

Η ευρεία συμμετοχή των ομάδων αναμένεται να προσδώσει βαρύτητα στις συζητήσεις και να επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων από ένα ευρύ φάσμα συλλόγων του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta