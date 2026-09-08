Παγκόσμια παρουσία στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε' στο Όσλο

Η Νορβηγία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον βασιλιά Χάραλντ Ε', με το Όσλο να βρίσκεται αύριο, Τετάρτη (9/9), στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Βασιλιάδες, διάδοχοι, αλλά και αρχηγοί κρατών από ολόκληρο τον κόσμο αναμένεται να ταξιδέψουν στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να δώσουν το «παρών» στην κηδεία του μονάρχη. Ο βασιλιάς Χάραλντ έφυγε από τη ζωή στις 28 Αυγούστου, σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από 35 χρόνια στον θρόνο.

Μια ιστορική συνάντηση κορυφής στο Όσλο

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι από τις πιο ιστορικές για τη Νορβηγία, καθώς η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε’ θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για μερικές από τις σημαντικότερες βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης, αλλά και για αρχηγούς κρατών από ολόκληρο τον κόσμο. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στο Όσλο, όπου θα συγκεντρωθούν εξέχουσες προσωπικότητες για να τιμήσουν τον εκλιπόντα μονάρχη.

Ο βασιλιάς Χάραλντ ανήκε σε μια γενιά μοναρχών που διατηρούσαν στενούς δεσμούς, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον όχι μόνο από τα επίσημα πρωτόκολλα, αλλά και μέσα από δεκαετίες οικογενειακών συναντήσεων. Αυτή η παράδοση αναμένεται να αναδειχθεί και στην αυριανή τελετή, η οποία θα φέρει κοντά μέλη βασιλικών οικογενειών με μακρά ιστορία και κοινούς δεσμούς.

Η παρουσία της Άννας-Μαρίας και οι στενοί δεσμοί

Ανάμεσα στις εξέχουσες προσωπικότητες που θα δώσουν το «παρών» για να τιμήσουν τον εκλιπόντα μονάρχη είναι και η βασίλισσα Άννα-Μαρία. Η παρουσία της έχει, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία, καθώς διατηρεί στενούς δεσμούς με τις σκανδιναβικές βασιλικές οικογένειες, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαχρονικές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων.

Οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί που συνδέουν τις ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες καθιστούν την παρουσία της Άννας-Μαρίας ακόμα πιο σημαντική σε αυτή την ιστορική στιγμή. Η συμμετοχή της αναδεικνύει τις προσωπικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους μονάρχες και τις οικογένειές τους, πέρα από τα τυπικά πλαίσια.

Η εκπροσώπηση από Δανία και Σουηδία

Σύμφωνα με τη λίστα των προσκεκλημένων που έχει γίνει γνωστή, η Δανία θα εκπροσωπηθεί από τον βασιλιά Frederik X και τη βασίλισσα Mary. Μαζί τους θα βρεθούν στο Όσλο ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Christian, καθώς και η πριγκίπισσα Benedikte, υπογραμμίζοντας την ισχυρή παρουσία της δανικής βασιλικής οικογένειας στην τελετή.

Ιδιαίτερα μεγάλη θα είναι και η εκπροσώπηση της σουηδικής βασιλικής οικογένειας. Ο βασιλιάς Carl XVI Gustaf και η βασίλισσα Silvia αναμένεται να δώσουν το «παρών», συνοδευόμενοι από την πριγκίπισσα διάδοχο Victoria και τον πρίγκιπα Daniel. Την σουηδική αποστολή θα συμπληρώσουν ο πρίγκιπας Carl Philip με την πριγκίπισσα Sofia, καθώς και η πριγκίπισσα Madeleine με τον Christopher O’Neill, αναδεικνύοντας το εύρος των δεσμών μεταξύ των σκανδιναβικών μοναρχιών.

Βασιλικές οικογένειες από Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία

Από την Ισπανία, στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε’ θα παραβρεθούν ο βασιλιάς Felipe VI και η βασίλισσα Letizia. Μαζί τους θα βρίσκεται και η βασίλισσα Sofia, ενισχύοντας την ισπανική παρουσία στην τελετή. Το Βέλγιο, από την πλευρά του, θα εκπροσωπήσουν ο βασιλιάς Philippe και η βασίλισσα Mathilde, τιμώντας τον εκλιπόντα μονάρχη της Νορβηγίας.

Στο Όσλο αναμένεται να ταξιδέψουν, επίσης, ο βασιλιάς Willem-Alexander και η βασίλισσα Máxima της Ολλανδίας. Την ολλανδική βασιλική οικογένεια θα συμπληρώσουν η πριγκίπισσα Beatrix και η διάδοχος του θρόνου, πριγκίπισσα Catharina-Amalia, φανερώνοντας τη σημασία που αποδίδουν οι ευρωπαϊκοί οίκοι σε αυτό το γεγονός.

Η βρετανική εκπροσώπηση και ο συμβολισμός της

Η βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί στην τελετή από τον πρίγκιπα William και την πριγκίπισσα Anne. Η παρουσία αυτών των μελών της βρετανικής μοναρχίας υπογραμμίζει τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Νορβηγία.

Ειδικότερα, η παρουσία της πριγκίπισσας Anne έχει ιδιαίτερη και συμβολική σημασία, καθώς είναι η νονά του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η. Αυτός ο προσωπικός δεσμός προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην εκπροσώπηση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε’.

Με πληροφορίες από: Topontiki