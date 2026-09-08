Πίεση στον Φρίντριχ Μερτς μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση μετά την επικράτηση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ. Το αποτέλεσμα αυτό έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην έως τώρα θητεία του κ. Μερτς, ενώ έχει ανοίξει και η συζήτηση για το μέλλον του ίδιου του καγκελαρίου. Η AfD κατέλαβε την πρώτη θέση στο κρατίδιο, συγκεντρώνοντας ένα ιστορικά υψηλό ποσοστό ψήφων.

Η σαρωτική νίκη της AfD και ο «σοκ» του Μερτς

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σημείωσε σαρωτική επικράτηση στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, κερδίζοντας το 44% των ψήφων. Αυτή η νίκη απειλεί να γκρεμίσει τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU), προκαλώντας έντονη ανησυχία στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε χαρακτηριστικά «Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι», αναγνωρίζοντας το μέγεθος της ήττας. Ο ίδιος περιέγραψε το εκλογικό αποτέλεσμα ως τη χειρότερη ή μία από τις χειρότερες εκλογικές ήττες του CDU εδώ και δεκαετίες, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες.

Το μανιφέστο της AfD και η απουσία στρατηγικής του CDU

Το σκληρό μανιφέστο του ακροδεξιού κόμματος περιλαμβάνει προτάσεις όπως απελάσεις μεταναστών από τη Γερμανία, απαγόρευση της σημαίας Pride και ενίσχυση του πατριωτισμού. Αυτές οι θέσεις συνέβαλαν στην εντυπωσιακή άνοδο της AfD, η οποία έχει πλέον αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την πολιτική κατεύθυνση της χώρας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, η AfD επιχειρεί να μετατρέψει την εκλογική της νίκη σε ένα πολύ ισχυρότερο πολιτικό πλήγμα κατά του Μερτς και του CDU. Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος δείχνει να μην έχει ακόμη σαφή στρατηγική για το πώς θα ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς, γεγονός που επιτείνει την πίεση που δέχεται.

Σενάρια «Kanzlertausch» και το μέλλον του Μερτς

Η εξαιρετικά χαμηλή δημοτικότητα του Φρίντριχ Μερτς, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή άνοδο της AfD, έχει αναζωπυρώσει στο εσωτερικό της γερμανικής Κεντροδεξιάς τη συζήτηση περί «Kanzlertausch». Ο όρος αυτός αναφέρεται στην αντικατάσταση του καγκελαρίου εν μέσω της κυβερνητικής θητείας, με στόχο την αλλαγή της πολιτικής εικόνας του κόμματος.

Ωστόσο, ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του. Δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της γερμανικής οικονομίας, παρά την έντονη αμφισβήτηση που αντιμετωπίζει.

Η στρατηγική της AfD για πολιτική ζημιά στο CDU

Η AfD, από την πλευρά της, δεν κρύβει την πρόθεσή της να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική ζημιά στους Χριστιανοδημοκράτες. Η ηγεσία του κόμματος επιχειρεί ήδη να προσελκύσει βουλευτές του CDU στη Σαξονία-Άνχαλτ, μια κίνηση που έχει πολλαπλούς στόχους.

Συγκεκριμένα, η AfD χρειάζεται μόλις τρεις επιπλέον έδρες για να μπορέσει να κυβερνήσει μόνο της στο κρατίδιο. Πέρα από την αριθμητική των εδρών, ο κύριος στόχος είναι να πλήξει το εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών και να ενισχύσει τις αμφισβητήσεις απέναντι στην ηγεσία του Φρίντριχ Μερτς.

Η επιθετική στάση της Άλις Βάιντελ

Η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετική απέναντι στους Χριστιανοδημοκράτες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το συντηρητικό στρατόπεδο δεν θα μπορέσει πλέον να κερδίσει ομοσπονδιακές εκλογές. Η δήλωσή της υπογραμμίζει την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση του ακροδεξιού κόμματος.

Κατά την ίδια, η διαφορά μεταξύ AfD και CDU βρίσκεται ήδη σε διψήφια επίπεδα, κάτι που, όπως υποστήριξε, αποτελεί ένδειξη της δυναμικής της AfD και της φθίνουσας πορείας των Χριστιανοδημοκρατών στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας.

Με πληροφορίες από: Newsit