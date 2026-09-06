Η παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα καταδικάστηκε σε θάνατο στην Αίγυπτο για υπόθεση ναρκωτικών

Σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ναρκωτικών που έχουν απασχολήσει τις αρχές της Αιγύπτου, η γνωστή στη χώρα παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα καταδικάστηκε σε θανατική ποινή. Η απόφαση εκδόθηκε από δικαστήριο του Καΐρου, το οποίο επέβαλε την ποινή του θανάτου διά απαγχονισμού στην 39χρονη παρουσιάστρια. Μαζί της καταδικάστηκαν και 11 ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τη δημιουργία οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με σκοπό την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη της Αιγύπτου.

Η απόφαση του δικαστηρίου και οι κατηγορίες

Το δικαστήριο του Καΐρου έκρινε τη Σάρα Χαλίφα και τους συγκατηγορούμενούς της ένοχους για τη δημιουργία ενός οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο είχε ως κύριο σκοπό την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση αυτή έχει χαρακτηριστεί από τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ως μία από τις «μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών» που έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Η επιβολή της θανατικής ποινής αποτελεί την τελική ετυμηγορία, η οποία εκδόθηκε μετά από μια απαραίτητη διαδικασία διαβούλευσης. Συγκεκριμένα, προηγήθηκε η διαβούλευση με τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου, όπως ακριβώς προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο της χώρας για όλες τις υποθέσεις που επισύρουν τη θανατική ποινή, διασφαλίζοντας την τήρηση των νομικών διαδικασιών.

Το δίκτυο παρασκευής και εμπορίας ναρκωτικών

Σύμφωνα με το επίσημο κατηγορητήριο που συντάχθηκε από τις αρμόδιες αρχές, η παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο. Η βασική λειτουργία αυτού του δικτύου ήταν η συστηματική προμήθεια των απαραίτητων υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνταν ειδικά για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών ουσιών.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της παράνομης δραστηριότητας, όπως αναφέρεται σαφώς στο κατηγορητήριο, ήταν η εμπορία των παραγόμενων ναρκωτικών στην αγορά. Οι κατηγορίες υπογραμμίζουν ότι για την παρασκευή των ουσιών αυτών χρησιμοποιούνταν εισαγόμενα υλικά, γεγονός που καταδεικνύει τον οργανωμένο και διεθνή χαρακτήρα της εγκληματικής τους δράσης.

Οι εκτεταμένες κατασχέσεις και τα ευρήματα των αρχών

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών που διεξήγαγαν οι αιγυπτιακές αρχές, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες τόσο ναρκωτικών ουσιών όσο και των πρώτων υλών που απαιτούνταν για την παραγωγή τους. Συγκεκριμένα, οι αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση περισσότερων από 750 κιλών ναρκωτικών ουσιών, καθώς και των αντίστοιχων πρώτων υλών.

Πέραν των ναρκωτικών, οι αρχές εντόπισαν και διάφορους χώρους οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια για την παραγωγή των συνθετικών ναρκωτικών. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, τα οποία δεν έφεραν τις απαραίτητες νόμιμες άδειες κατοχής, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην υπόθεση.

Το δημόσιο προφίλ της Σάρα Χαλίφα

Η Σάρα Χαλίφα, η οποία είναι 39 ετών, είχε αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα στο αιγυπτιακό κοινό μέσα από την επαγγελματική της δραστηριότητα στην τηλεόραση. Η φήμη της οφειλόταν κυρίως στην παρουσίαση της εκπομπής «Mission Impossible», η οποία είχε ως θεματολογία ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια και την εγκληματικότητα, θέματα που την έκαναν γνωστή στους τηλεθεατές.

Παράλληλα με την επιτυχημένη της πορεία στην τηλεόραση, η Χαλίφα διατηρούσε και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ήταν ιδιοκτήτρια μιας κλινικής που παρείχε υπηρεσίες αισθητικής χειρουργικής, ενώ ταυτόχρονα διέθετε και μια εταιρεία παραγωγής εκδηλώσεων, γεγονός που δείχνει το πολυδιάστατο επαγγελματικό της προφίλ.

Η κατηγορηματική άρνηση των ισχυρισμών

Η ίδια η παρουσιάστρια, Σάρα Χαλίφα, αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο όλες τις κατηγορίες που της αποδόθηκαν από τις αρχές. Στην υπεράσπισή της, υποστήριξε με έμφαση ότι δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τις ναρκωτικές ουσίες και ότι δεν γνώριζε την ύπαρξή τους πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη δική της δήλωση, είδε τα ναρκωτικά για πρώτη φορά μόνο όταν της παρουσιάστηκαν φωτογραφίες των ουσιών αυτών από τις αρχές, κατά τη διάρκεια των επίσημων ανακρίσεων. Η άρνησή της έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα ευρήματα των ερευνών και την τελική καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki