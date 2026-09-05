Κυψέλη: Εξετάζεται σενάριο χορήγησης ναρκωτικών στο βρέφος – Ψυχιατρική εκτίμηση ζητά ο δικηγόρος των γονέων

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες των αρχών για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, όπου οι γονείς ενός 8 μηνών βρέφους κατηγορούνται ότι έβαλαν το νεκρό παιδί τους στην κατάψυξη και έπειτα σε βαλίτσα. Τα στελέχη της αστυνομίας εξετάζουν πλέον και το σενάριο πως ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα έδιναν ναρκωτικά στο βρέφος τους, προκειμένου να σταματήσει να κλαίει. Οι εξελίξεις στην υπόθεση προκαλούν αποτροπιασμό, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και να επικεντρώνονται στις καταθέσεις των άλλων τριών παιδιών του ζευγαριού για να διαπιστωθεί το χρονικό του θανάτου του βρέφους.

Σενάριο για χορήγηση ναρκωτικών και στερητικό σύνδρομο

Το σενάριο της χορήγησης ναρκωτικών στο βρέφος, με σκοπό να πάψει να κλαίει, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας. Οι γονείς, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, είχαν περιγράψει στις αρχές ότι το βρέφος αντιμετώπιζε από πολύ νωρίς προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να κλαίει ασταμάτητα. Παράλληλα, τα συμπτώματα που παρουσίασαν τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη μητέρα παραπέμπουν σε στερητικό σύνδρομο, μια υπόθεση που δεν αποκλείεται, καθώς και οι δύο ήταν ναρκομανείς.

Πίσω από το επίμονο κλάμα και τα υπόλοιπα προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε το μωρό, οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς το ενδεχόμενο να υπήρχε αυτή η πρακτική. Η κατάσταση της υγείας των γονέων, όπως αυτή περιγράφεται, προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Οι ισχυρισμοί των γονέων και τα τραύματα στο βρέφος

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Χρήστος Ψαρράς, μίλησε για την υπόθεση, επιμένοντας πως οι εντολείς του αρνούνται ότι σκότωσαν το μωρό. Υποστήριξαν μάλιστα πως ο θάνατος του βρέφους επήλθε από φυσιολογικά αίτια. Σύμφωνα με τον κ. Ψαρρά, οι γονείς παραδέχθηκαν ότι έκαναν πολλά λάθη και στάθηκαν κακοί γονείς για τα παιδιά τους.

Όσον αφορά τις προθανάτιες μαχαιριές που βρέθηκαν στο κορμί του βρέφους, οι γονείς δεν έχουν δώσει ακόμα σαφή εξήγηση. Ισχυρίζονται πως τα τραύματα αυτά προκλήθηκαν στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον πάγο, αφού είχαν καταψύξει την άψυχη σορό του βρέφους. Επέμειναν πως κατέψυξαν το παιδί καθώς δεν μπορούσαν να το αποχωριστούν, ενώ υποστήριξαν ότι έδωσαν μάχη για να το βοηθήσουν με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και έκαναν τιτάνια προσπάθεια να το επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως επιτυχία.

Αίτημα για ψυχιατρική εκτίμηση

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Χρήστος Ψαρράς, ζήτησε το ζευγάρι να περάσει από ψυχιατρική εκτίμηση. Πιστεύει ότι οι γονείς πάσχουν από παθήσεις που τους επηρεάζουν νευρολογικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμβαδίσουν με τις αρχές της κοινωνίας. Η εκτίμηση αυτή αναμένεται να ρίξει φως στις ψυχολογικές και νοητικές καταστάσεις των δύο συλληφθέντων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν παίξει ρόλο στις πράξεις τους.

Η κατάσταση των ανήλικων παιδιών

Όσον αφορά τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ο κ. Ψαρράς εξήγησε πως παραμένουν σε ασφαλές σημείο, κάτω από την προστασία του κράτους. Υπενθυμίζεται πως παιδιά του ζευγαριού είναι, εκτός από το νεκρό βρέφος, η 15χρονη εγκυμονούσα και ο 13χρονος. Η 15χρονη φέρεται να είναι έγκυος από τον Αφγανό που έμενε στο σπίτι τους. Επίσης, το 9χρονο αγόρι είναι παιδί της Γερμανίδας, παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς της πως το είχε κάνει με τον 43χρονο.

Η 15χρονη, εκτός από την εγκυμοσύνη, έχει εμφανίσει επίσης στερητικό σύνδρομο. Παραμένει άγνωστη η κατάσταση της ψυχικής υγείας των τριών παιδιών, καθώς πέρα από το ότι γνώριζαν πως το αδελφάκι τους ήταν νεκρό στην κατάψυξη, υπήρχαν στο παρελθόν καταγγελίες για κακές και επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι τους.

Ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Παρά τις καταθέσεις και τους ισχυρισμούς των γονέων, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Το γιατί δεν ειδοποίησαν άμεσα γιατρό όταν το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ή όταν πέθανε, αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν. Επίσης, η πλήρης εξήγηση για τις προθανάτιες μαχαιριές στο σώμα του βρέφους, πέρα από τον ισχυρισμό για τον πάγο, αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit